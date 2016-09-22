去年中国金融业对外直投净额244亿美元 九成投向境外金融机构--公报

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透北京9月22日 - 中国商务部、统计局和外管局周四联合发布“2015年度中国对外直接投资统计公报”显示，去年中国金融业对外直接投资净额（流量）244亿美元，同比增长26%；截至2015年底，金融业对外直接投资存量达1,650亿美元，较上年末增长30%。
统计公报并称，金融业对外直接投资流量和存量中有九成投向境外金融机构，其它投向境外非金融企业。
“2015年中国对外直接投资迈新台阶，实现连续13年快速增长，创下1,456.7亿美元的历史新高，占到全球流量份额的9.9%，同比增长18.3%，”商务部国际贸易谈判副代表张向晨透露，“金额仅次于美国（2,999.6亿美元），首次位列全球第二（第三位日本1,286.5亿美元）。”
这也超过同期中国实际使用外资(FDI)金额（1,356亿美元），实现资本项下净输出。
与此同时，截至2015年底，中国对外直接投资存量10,978.6亿美元，在全球排名由第25位上升至第八位；2015年末中国境外企业资产总额达到4.37万亿美元。
商务部此前数据显示，2015年中国对外非金融类直接投资（ODI）创1,180.2亿美元的历史最高值，同比增长14.7%；2016年1-8月ODI同比增长53.3%至1,180.6亿美元。
“一带一路”方面，2015年中国对相关国家的投资占当年流量总额的13%，为189.3亿美元，同比增长38.6%。
从2015年中国企业对外投资的方式看，新增股权投资967.1亿美元，占比首超六成达66.4%；债务工具投资同比减少一成至110.5亿美元，占比仅为7.6%创历史新低；收益再投资379.1亿美元，占26%。
统计公报显示，2015年近八成的非金融类对外投资来自地方企业，流量达936亿美元，同比增长71%。上海、北京、广东2015年流量均突破百亿美元，位列地方投资前三。
2015年中国企业对外投资的国家和地区比较集中，流向中国香港、荷兰、开曼群岛、英属维尔京群岛和百慕大群岛的投资共计1,164.4亿美元，占当年流量总额的79.9%。
2002-2015年中国对外直接投资年均增幅高达35.9%，“十二五”（2011-2015年）期间中国对外直接投资5,390.8亿美元，是“十一五”（2006-2010年）的2.4倍。
国家外管局5月初发布数据显示，2016年一季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入5.36亿美元，较去年四季度的1.68亿美元大增逾两倍；而同期中国境内金融机构对外直接投资净流出17.79亿美元，环比大降逾七成。（完）
(发稿 沈燕；撰写 陈杨；审校 乔艳红)
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