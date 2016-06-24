中国央行：外债新政下贵州省某中资企业完成办理首笔跨境融资业务

路透北京6月24日 - 中国上月将本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理试点扩大至全国范围内的金融机构和企业。中国央行周五称，贵州省内某中资大型企业办理完成新政策下的首笔跨境融资业务。

刊登在央行的新闻稿指出，贵州省外汇管理部门将继续鼓励省内中资企业利用境内、境外两个市场进一步拓宽融资渠道，同时指导企业运用境内外市场间资金价格差额进一步降低融资成本，化解企业融资难和融资贵问题。

本月稍早，发改委选择21家企业开展2016年度外债规模管理改革试点，试点企业在年度外债规模内，可自主选择发行窗口分期分批发行，不再进行事前登记。上述21家企业主要为大型企业和金融机构。而不在名单上的企业仍要遵守当前规定，在海外发债前需要向发改委报批。

中国央行此前决定，自5月3日起，将本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理试点扩大至全国范围内的金融机构和企业；实施后，央行和外管局不实行外债事前审批，而是由金融机构和企业在与其资本或净资产挂钩的跨境融资上限内，自主开展本外币跨境融资。（完）