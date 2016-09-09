中国首个海外基础设施开发平台成立 总规模5亿美元--新华

路透北京9月9日 - 新华社周四稍晚报导，中国首个海外基础设施开发平台—中国海外基础设施开发投资有限公司近日成立，总规模5亿美元，目前一期资金2亿美元已经到位。

报导称，中国海外基础设施开发投资有限公司由中非发展基金牵头，联合中国葛洲坝集团等多家业内大型基础设施建设、投资、运营、设计企业共同设立，旨在加强中非在基础设施方面的互利合作，促进中国工程企业转型升级，带动技术、标准和装备“走出去”。

据报导，目前海外基础设施平台已储备了一批优质的非洲电力、港口、油气基础设施项目。

中国海外基础设施开发投资有限公司业务范围主要包括项目规划、设计、投资、建设等一体化服务，从非洲地区起步，逐步覆盖“一带一路”沿线国家，通过前期培育孵化，将众多处在概念设计阶段的基础设施项目转化为可融资的成熟项目，助力非洲基础设施建设。

同时发挥国开行及中非发展基金的综合投融资优势和其他股东企业的产业优势，为中国企业参与海外基础设施投资建设提供项目来源和资金、智力支持。

中非发展基金成立于2007年6月，是中国首个对非股权投资基金，总规模100亿美元，也是国家开发银行的控股子公司。（完）