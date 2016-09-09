中国首个海外基础设施开发平台成立 总规模5亿美元--新华

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月9日 - 新华社周四稍晚报导，中国首个海外基础设施开发平台—中国海外基础设施开发投资有限公司近日成立，总规模5亿美元，目前一期资金2亿美元已经到位。
报导称，中国海外基础设施开发投资有限公司由中非发展基金牵头，联合中国葛洲坝集团等多家业内大型基础设施建设、投资、运营、设计企业共同设立，旨在加强中非在基础设施方面的互利合作，促进中国工程企业转型升级，带动技术、标准和装备“走出去”。
据报导，目前海外基础设施平台已储备了一批优质的非洲电力、港口、油气基础设施项目。
中国海外基础设施开发投资有限公司业务范围主要包括项目规划、设计、投资、建设等一体化服务，从非洲地区起步，逐步覆盖“一带一路”沿线国家，通过前期培育孵化，将众多处在概念设计阶段的基础设施项目转化为可融资的成熟项目，助力非洲基础设施建设。
同时发挥国开行及中非发展基金的综合投融资优势和其他股东企业的产业优势，为中国企业参与海外基础设施投资建设提供项目来源和资金、智力支持。
中非发展基金成立于2007年6月，是中国首个对非股权投资基金，总规模100亿美元，也是国家开发银行的控股子公司。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。