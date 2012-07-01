（更正）专访爱国者冯军：帮助中国民企“走出去”

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
（内文倒数第二段“每年支付2万元”有误，更正为“每年支付20万元”。）
路透北京6月29日电（记者 Lucy Hornby）---中国企业家冯军五次尝试设立海外分公司，营销其MP3播放器等消费电子产品。其中三家盈利，两家失败告终，但他说，它们都令人头痛。
这给冯军带来新的灵感，他创立了爱国者国际化联盟（AEA），推动中国民营企业朝国际化方向发展。
民企创造了中国绝大多数就业，但与国企相比，在海内外寻求融资或政府支持方面存在劣势。
而更大的问题是，多数中国企业家缺乏海外运作经验。中国提出“走出去”战略已有十年，但主要是帮助大型国企与国际对接。
爱国者电子（Aigo Electronics）创始人冯军称，远程管理企业很困难，而且还存在规模问题。
“依靠自己‘走出去’，如果不熟悉海外环境，管理层就很难运作企业。”
中国企业纷纷“走出去”，力争确保原材料供应，购买外国技术和品牌，或仅仅是为了不通过中间商销售产品。
这一战略令海外担忧中国企业或抢占西方公司业务、打压价格并迫使工厂倒闭。但对於中国企业来说，“走出去”并非都是成功案例：许多因意外监管、劳动法和陌生的语言而“碰壁”。
国企能获得中国政府的政策支持，而民企往往只能自力更生，爱国者国际化联盟希望填补两者间的空白。
印第安纳大学中国政治与商业研究中心主任斯科特·肯尼迪（Scott Kennedy）称：“官方机制本应帮助中国企业进行协调和资源配置，但这项工作未能得到开展，因此这种联盟是解决这种问题的绝佳途径。”
大型国企占到中国约80%的海外投资，多数投向能源、资源及基础设施建设领域，并将其带回中国。与民企不同，仅有少数国企，主要是电信领域，直接面向海外市场销售。
冯军称，国企是本土经济支柱，但很难转型为跨国企业。
**中国民企“走出去”**
民企出口总额约占中国出口额的三分之一，但许多企业未能现身海外，在国外直接生产或营销产品。
海外市场往往意味着更大利润，不会有中国这种挤压利润空间的竞争。若在海外市场获得成功，也将获得注重身份的中国消费者青睐。
冯军称，如果企业仅在中国发展，不走出国门，那麽就不是全球品牌，只是个本土品牌。而如果在海外经营良好，中国消费者也将对品牌更加认可。
冯军联合16位民营企业家创立了爱国者国际化联盟，约有500家民企加盟。该联盟向潜在目标举办投资路演，目的是为会员迅速搭建海外平台，协商提供联合办公间等服务。
冯军预计，由於全球金融危机，海外许多办公楼和仓库急於向新一批中国租户示好。
该联盟的构想是，会员能够在海外拥有办公实体，了解如何注册公司、招聘秘书、咨询法律顾问等步骤。有些企业家在中国地方颇有名气，在其它地方却鲜为人知，他们往往对上述步骤感到困惑。
约有80家民企是正式会员，每年支付20万元费用，400多家民企加入学习俱乐部”，每年支付2.98万元。两个级别的会员均可选择该联盟提供的帮助。
Bernaerts集团的Guido Bernaerts在电子邮件中称：“我们不能忘记，对於所有企业家来说，进军海外市场是重要的一步，想在短时间内取得成功，并且不浪费资金，一定需要当地人指导。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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