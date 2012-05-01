去年中国对外投资收益1,280亿美元--外管局

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透香港4月30日电---中国国家外管局称,2011年中国对外投资收益达1,280亿美元,其中大部分是外汇储备的经营收益.
2011年国际投资头寸表显示,中国维持净债权国地位,对外净资产1.77万亿美元,但2011年国际收支平衡表中的投资收益为负268亿美元.
对此,外管局国际收支司司长管涛指出,不能因为投资收益为负,就笼而统之地说对外投资亏钱.
"实际上,我国对外投资每年都有收益.2004-2011年,我国对外资产年均增长26%,对外投资收益年均增长32%."他称.
他并表示,去年中国对外净资产没有缩水,2011年末对外净资产较2010年末增加了867亿美元.(完)
--记者 陈敏; 审校 杨淑祯
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