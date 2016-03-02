中国投资者过去十年对海外投资额超过1万亿美元--报告

路透伦敦3月2日 - 英国地产服务公司Knight Frank周三发布的财富年报显示，截至2015年中期的十年间，中国投资者对海外地产、股票和债券的投资额达到1.03万亿美元。

国内经济放缓带来的威胁正促使中国公民和企业去海外寻找更多的财富增值渠道，这对中国政府形成一大挑战。

Knight Frank的全球研究主管Liam Bailey称，过去三年里，中国投资者本着将资产多元化的初衷，提高了对英国地产的兴趣。

“从活跃在伦敦住宅市场的外籍人士数量来看，再从他们购买的单位数量来看，中国买家一枝独秀，占比最高，”Bailey说。

尽管汇控(HSBA.L)、渣打(STAN.L)、星展银行(DBSM.SI)等大型银行将限制或暂停对一些中国公民提供抵押贷款和其他外汇服务，但购房热潮依然不减。

“大家认为现在出现了一波中国需求。其实还没有，我们迄今看到的是那一大波需求潮开始到来前的小涟漪，”纽约地产研究机构Kuafu Properties的Stephen Muller说。

Bailey称，他预计相比前十年，未来十年会有更多来自中国的资金进入英国和美国房地产市场，但数量会有多少，将取决于中国政府的政策决定。

“一个大问题是，中国政府要在控制投资流出的同时，还要防止国内出现资产价格泡沫，”Bailey说。

“但赋予中国投资者在其他国际市场对其财富进行多元化配置的能力，或有助缓解中国国内市场的压力，”他补充说。(完)