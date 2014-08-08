中国对外投资今年有望增长约10%--商务部

路透北京8月8日 - 中国商务部周五表示，上半年对外投资合作平稳发展，今年对外投资料增长10%左右。从发展趋势看，对外投资合作业务平稳较快发展的长期趋势不会改变。

据刊登在商务部网站的新闻稿称，虽然上半年对外直接投资小幅下降，但商务部预计随着下半年经济企稳向好，境外投资管理体制改革的加快推进，以及一些大型跨国并购项目的交割，今年全年对外投资有望实现10%左右的增长。

据商务部数据，上半年，中国企业对外直接投资（非金融类）累计433.4亿美元，同比下降5%。其中，亚洲和拉丁美洲依旧是中国对外投资流向的主要地区，对这两个地区的投资占同期对外直接投资总额的74.1%。

同时，今年上半年对外承包工程稳步发展，新签合同额同比增长5.7%。

“从目前企业追踪的项目情况看，非洲地区下半年仍有较强增长潜力，拉美、大洋洲等新兴市场热度依然不减，预计今年全年对外承包工程合同额和营业额有望实现增长5%左右的增长。”商务部表示。

从境内投资者构成情况看，地方对外投资比重增加。1-6月，地方企业对外直接投资185.7亿美元，同比增长31.9%，占同期对外直接投资总额的42.8%，较上年比重增加12个百分点。（完）

(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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