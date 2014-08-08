中国对外投资今年有望增长约10%--商务部

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京8月8日 - 中国商务部周五表示，上半年对外投资合作平稳发展，今年对外投资料增长10%左右。从发展趋势看，对外投资合作业务平稳较快发展的长期趋势不会改变。
据刊登在商务部网站的新闻稿称，虽然上半年对外直接投资小幅下降，但商务部预计随着下半年经济企稳向好，境外投资管理体制改革的加快推进，以及一些大型跨国并购项目的交割，今年全年对外投资有望实现10%左右的增长。
据商务部数据，上半年，中国企业对外直接投资（非金融类）累计433.4亿美元，同比下降5%。其中，亚洲和拉丁美洲依旧是中国对外投资流向的主要地区，对这两个地区的投资占同期对外直接投资总额的74.1%。
同时，今年上半年对外承包工程稳步发展，新签合同额同比增长5.7%。
“从目前企业追踪的项目情况看，非洲地区下半年仍有较强增长潜力，拉美、大洋洲等新兴市场热度依然不减，预计今年全年对外承包工程合同额和营业额有望实现增长5%左右的增长。”商务部表示。
从境内投资者构成情况看，地方对外投资比重增加。1-6月，地方企业对外直接投资185.7亿美元，同比增长31.9%，占同期对外直接投资总额的42.8%，较上年比重增加12个百分点。（完）
(发稿 侯向明； 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京4月20日 - 中国国务院周四发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。