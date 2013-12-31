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中国财经 | 2013年 12月 31日 星期二 09:26 BJT

今年中国对外投资将达900亿美元--专家

路透上海12月31日 -中国国家发展和改革委员会宏观经济研究院副院长王一鸣预计，今年中国对外投资规模将达900亿美元，未来中国对外投资在能源资源矿产投资以及市场拓展性投资等四个领域仍有空间。

中国证券报周二援引他的话称，未来中国对外投资有空间的四个领域还包括：国内升级产业，以并购形式向境外投资；以降低成本为主要目的，将低附加值价值链投到海外以及通信设备、高铁等行业具有优势、可带动关联产品出口的投资。

刚刚结束的商务工作会议上，商务部长高虎城表示，2013年中国对外贸易迈上新台阶，预计全年进出口总额4.14万亿美元，增长7%以上，出口占国际市场份额继续上升。服务贸易超过5,200亿美元。双向投资水平提高，预计全年实际使用外资1,170亿美元，增长5%左右，非金融类对外直接投资880亿美元，增长15%左右。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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