今年中国对外投资将达900亿美元--专家

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海12月31日 -中国国家发展和改革委员会宏观经济研究院副院长王一鸣预计，今年中国对外投资规模将达900亿美元，未来中国对外投资在能源资源矿产投资以及市场拓展性投资等四个领域仍有空间。
中国证券报周二援引他的话称，未来中国对外投资有空间的四个领域还包括：国内升级产业，以并购形式向境外投资；以降低成本为主要目的，将低附加值价值链投到海外以及通信设备、高铁等行业具有优势、可带动关联产品出口的投资。
刚刚结束的商务工作会议上，商务部长高虎城表示，2013年中国对外贸易迈上新台阶，预计全年进出口总额4.14万亿美元，增长7%以上，出口占国际市场份额继续上升。服务贸易超过5,200亿美元。双向投资水平提高，预计全年实际使用外资1,170亿美元，增长5%左右，非金融类对外直接投资880亿美元，增长15%左右。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。