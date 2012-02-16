政治疑虑与不佳投资记录打击中国对外投资希望

2011年4月9日在北京举行的一场海外投资推介会。 REUTERS/Jason Lee

* 中国有5,600亿美元可投资海外

* 政治疑虑和屡屡受挫的交易历史掣肘中国投资

* 中欧峰会在投资问题上无重要成果

* 中国欲加快对外直接投资速度

记者 Nick Edwards 编译 程琳/李婷仪

路透北京2月15日电---中国有动机、有机会,也有5,600亿美元可以在未来五年进行海外投资;而中国两大贸易夥伴有远超这一数额的融资需求,由此而来的众多诱人投资机会可能让中国挑花眼.

为解决欧债危机,欧洲需要出售数以千亿欧元计的资产和债券;为达到严格的新资本规定,欧洲银行业者或将出售3-5万亿(兆)欧元(3.9-6.5万亿美元)资产;而美国还有1万亿美元财政赤字需要弥补.

但外国政府不愿将战略性资产卖给最终受控于中国政府的实体,加上过往交易不尽人意,都可能导致中国四处碰壁.

传统基金会研究员Derek Scissors称:"短期内,规模达到及超过1,000亿美元的海外投资,会遭遇明显而有力的障碍."

"中国公司在进行复杂交易时的老练能力仍是一个障碍,"Scissors称,"一个更大的障碍是,虽对中国资金存在迫切需求,但面对一拥而上的中国资金,又存在不安."

这一点在欧盟身上似乎格外真实,欧盟对资金的需求最迫切,而政治障碍也最为复杂,对中国投资也最为挑剔.

本周在北京召开的中欧峰会上,投资方面的探讨未能取得重大成果,只有欧盟(EU)执委会主席巴罗索淡然无味的承诺将发展双边投资共识.

不过,澳洲可能已经在与中国买家做交易方面指明了道路.该国2009年颁布了外资投资大型企业的指引,指明了能够获准及无法获准的交易类型.

澳洲资源部长Martin Ferguson去年表示,历经多年挫折的中国交易方,已经知道如何在澳洲撮合并购案.

实际上,自此之後交易数量大涨,传统基金会称,澳洲成为中国最大的投资对象.

欧洲或许也可利用所有自己能够得到的帮助.商务部数据显示,2011年中国对欧盟的外商直接投资(FDI)金额只有43亿美元,较2010年增长94%.

**工会阻挠,政界反对**

谈到壁垒问题,以意大利为例,部分分析师称该国或将被迫出售最多4,000亿欧元国有资产,以应对巨额债务负担.该国共有1.8万亿欧元国有资产.

欧洲政府债务专家Nicholas Spiro称,意大利最具价值的资产,也是其政治上最难出售的资产,例如油气公司、公路和邮政服务公司.Spiro也是Spiro Sovereign Strategy的董事总经理.

"工会反对出售的阻力想必会升高,"Spiro说."政治反对也是一大因素."

他以2008年意大利航空(Alitalia)出售给法航荷航的失败案为例--这还是欧元区内部的交易--由此想见要让资产顺利出脱所面临的难度有多大.

中国对它想要的目标也很挑剔;任何投资人在斥资数以十亿计美元,与不愿出售最优质产品弥补资金缺口的业主周旋时,想必也是如此.这些业主指望在时间充裕的情况下,这道融资缺口会自行弥平.

中国央行货币政策委员夏斌周一于欧盟-中国峰会开始前,在一场经济论坛的场边对记者说."我们可能穷,但我们并不笨."

"我们必须遵循进行此类投资的商业准则.这意味着我们要的是报酬率."

中国也想要技术、资源及战略性资产,这让西方政界人士及其选民感到忧心.

"自2005年以来,中国对美并购交易动辄超过1亿美元,但是总投资额却落後澳洲,增幅也不如巴西;因为中国企业正确体认到,在美国进行非常大型的投资案时,将会遭遇到政治阻力,"Scissors说.

2011年,中国从冰岛到缅甸的收购案到处踢到铁板,包括中国石油(601857.SS)在加拿大的54亿美元交易案、中国海洋石油(0883.HK)在阿根廷的70亿美元交易案,以及光明食品集团打算斥资25亿美元收购法国酸奶制造商Yoplait.

传统基金会数据显示,2011年中国海外收购案失败的规模总计达328亿美元.

中国商务部发布中资企业去年成功敲定海外收购金额达601亿美元,相较之下,并购失败的比例超过一半.

**平衡资本流动**

从商务部数据来看,要平衡资本流动是件难事.数据显示2011年中国吸引外资投资的规模,几乎是中方至海外投资规模的两倍.

根据商务部计算,去年对内的FDI增加9.7%,对外的非金融FDI仅成长1.8%.官方希望在2015年底止五年内达成平均增长17%的目标,累计投资5,600亿美元.

我们可以合理预计5,600亿美元中多数可找到投资实质资产的管道,中国自交易当中获得稳定的收入,可作为收购的资金来源.

这将达成双重目标:平衡资本流动,减少欧美债券曝险部位;分析师认为中国决策者对欧美债券早已感到厌倦.

中国两年来眼看着欧洲危机阻碍其最大出口市场的成长和需求,而中国3.2万亿外汇储备中估计将近有8,000亿的欧元区公债,也浮现违约的风险.

如果中国能促使跨国企业并购活动升温,在其重新平衡资本流动方面或许可消除政治面上的一些不快.但这也不尽然.

中国最大建筑机械制造商--三一重工(600031.SS)总裁向文波在欧盟-中国峰会一场企业论坛场边对记者说,该公司以3.6亿欧元收购德国机械公司普茨迈斯特(Putzmeister)时,就曾引发疑虑及工会反弹.

这是中资企业在欧洲的最大收购案之一.尽管从全球并购交易及欧洲所需资金的角度来看,这只是个小小的案例.

向文波说,事情发生在美国的话,情况会更糟.

"问题不在於我们不愿意买美国的东西,而在於缺乏良好的政治互信.美国人老是担心如果把先进技术卖给中国,中国就会制造先进的飞机、坦克、大炮攻打美国人,这就是一大阻碍."(完)

--译文审校 龚芳

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