焦点：中国简化海外投资审批法规 为并购热添薪加柴

2010年10月13日，图为透过镜片看到的人民币和美元纸币。 REUTERS/Nicky Loh

路透香港5月9日 - 关于规模庞大且具敏感性的海外并购，中国正打算取消需要经过国务院批准的规定，同时也将允许多家中国企业同时竞购同一标的，此举可望进一步促进已然屡创纪录的中国企业海外收购。

中国国家发展与改革委员会已经公布相关草案，旨在加速审批流程，并允许中国企业间进行并购竞争。

根据其所提出的修正后的规定，中国企业若试图完成20亿美元以上交易，或是在当局认定为敏感行业或敏感国家的交易，日后将无须取得国务院核准，也无须提出融资证明。

中国国务院是由总理李克强主持，同时包含主要部委及机构的主管。敏感交易仍需要通过发改委及商务部的审核。

国务院、发改委以及商务部均未对路透的置评要求做出回应。

发改委还提议降低地方发改委在常规交易中所起的作用。此举应该能消除偏远省市的企业所面临的额外繁琐程序。

该草案于4月初在网上发布，但并未被广泛报导。该草案发布时正值中国的海外并购交易似乎陷入停滞，之前安邦保险决定放弃以140亿美元收购喜达屋酒店集团(Starwood)HOT.N的交易。

上述提议也将取消发改委在一项非正式政策方面的自由裁量权，即授予某一家中资企业参与某项海外并购交易的独家权利。

该政策旨在防止中国竞购企业之间的竞争导致国家利益受损，但受到市场参与者的批评。

“新的提议非常令人鼓舞，因其表明发改委正从审批制度朝市场驱动的程序转变，”金杜律师事务所的国际合伙人熊进表示。

新规料将在5月13日征求意见结束后很快生效。

**并购热潮**

发改委的提案是中国政府放松对外投资规则的最新举措，该部门曾于2014年开始修整这一复杂难懂的体系，以激励中国企业购买包括食品和技术在内的战略资产。

这一修整帮助激发了并购热潮，据汤森路透数据，去年中国买家对外投资的交易规模达到纪录高位1,040亿美元，几乎是2014年的两倍。今年迄今则为970亿美元。

中国当局于2014年建立对外投资的登记备案体系，是里程碑式的变化。

这意味着中国大量海外并购案不再需要批准，仅在发改委和商务部注册就行，通常在七个工作日左右就获得确认。

只有媒体和电信等敏感领域，或者那些遭到制裁的敏感国家，对它们的投资才需要发改委和商务部的审核及批准，另外规模为20亿美元或以上的交易需要国务院的批准。

史密夫斐尔律师事务所驻上海合伙人刘依兰称，过去两年来，中国政府放宽了对外投资规则，以推动更多中国企业走向全球，但这些规则并不非常简单明了，在批准门槛方面有些含混不清。发改委的最新提案应可简化并加速批准程序，这将使竞争环境公平，加剧买家的竞争。

发改委和商务部的审批流程通常需要20个工作日左右，但如果需要经国务院批准，则流程有可能延长至三个月之久。

但中国需要对资本外流加以管制，也就意味着中国投资者不能指望流程会一路绿灯，即便在拟议的新制度下也是一样。

融资安排将仍需要向严密监控资金外流情况的国家外汇管理局报备。

根据国际金融协会(IIF)的数据，今年第一季约有1,750亿美元资金流出中国，2015全年流出规模达到6,740亿美元的纪录高位。

外管局没有回应置评请求。

据律师及银行专员称，近几个月以来，外管局收紧了批准融资的流程，要求提供额外的文件并召开临时会议，以确保交易的真实性。

“中国将继续放松境外并购法规，但路上还会有些颠簸，”霍金路伟律师事务所(Hogan Lovells International)驻上海代表处的主管合伙人麦安吉(Andrew McGinty)称。

“近期围绕大规模资本外流的动态可能会暂时令该进程受阻，但中长期致力于金融市场自由化的的大方向不会变。”(完)