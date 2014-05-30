商务部拟开展优化外商投资项目审批试点 简化申报程序和文件

路透北京5月30日 - 为了优化审批管理，提高效率，中国商务部决定开展规范优化外商投资审批试点工作，简化试点范围内审批事项的申报程序和申报文件。

据商务部网站《关于开展优化外商投资项目审批公告》显示，除外商投资直销项目外，依法由商务部审批的外商投资企业设立和变更事项全部列入本次审批试点范围。

公告决定简化试点范围内审批事项的申报程序，省级商务主管部门直接受理外国和港澳台投资者以及外商投资企业申请文件，经初审后转报商务部，取消省级以下商务主管部门转报环节。

同时简化申报文件，取消部分无法律、法规明确规定需要报送的文件。

中国商务部部长高虎城在“两会”记者会上曾表示，中国将采取一系列措施继续扩大开放，特别是改善外商投资环境。

发改委年初时也发布外商投资项目核准和备案管理办法征求意见稿，实行核准制的外商投资项目的范围及权限拟由此前的1亿美元提高至3亿美元，并对外商投资项目管理分为核准和备案两种方式。 (完)

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(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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