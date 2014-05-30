商务部拟开展优化外商投资项目审批试点 简化申报程序和文件

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京5月30日 - 为了优化审批管理，提高效率，中国商务部决定开展规范优化外商投资审批试点工作，简化试点范围内审批事项的申报程序和申报文件。
据商务部网站《关于开展优化外商投资项目审批公告》显示，除外商投资直销项目外，依法由商务部审批的外商投资企业设立和变更事项全部列入本次审批试点范围。
公告决定简化试点范围内审批事项的申报程序，省级商务主管部门直接受理外国和港澳台投资者以及外商投资企业申请文件，经初审后转报商务部，取消省级以下商务主管部门转报环节。
同时简化申报文件，取消部分无法律、法规明确规定需要报送的文件。
中国商务部部长高虎城在“两会”记者会上曾表示，中国将采取一系列措施继续扩大开放，特别是改善外商投资环境。
发改委年初时也发布外商投资项目核准和备案管理办法征求意见稿，实行核准制的外商投资项目的范围及权限拟由此前的1亿美元提高至3亿美元，并对外商投资项目管理分为核准和备案两种方式。 (完)
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(发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。