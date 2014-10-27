中国企业海外并购明年将继续活跃 投资行业更多元化--普华永道

路透上海10月27日 - 今年前三季中国企业海外并购项目数量创下历史新高。国际会计和咨询公司普华永道周一预计，明年中国大陆企业的海外并购活动将继续活跃，民营企业和一些国有企业将成为主力军，投资行业及并购目的将更加多元化。

普华永道预计，明年中国企业的海外并购意图将主要集中在四个方面，包括新的成长市场、收购技术和品牌并带回中国、获得资源、多元化投资。他们的融资渠道将更为多元化，包括国内金融机构融资、上市公司公开或私募融资及国际市场债券融资等。

普华永道中国中区咨询服务主管合伙人李明表示，明年大陆的民营企业和市场化程度较高的国有企业将会成为引领中国企业海外并购活动，更多的A股上市公司将会参与到海外并购活动中去。”

他还指出，“‘蜂拥而上’的海外并购过热现象一去不复返，中国企业海外并购进入理性时代。并购目的、行业、投资地域和融资渠道的多元化发展趋势会在未来几年中更加明显。”

前三季度，中国企业海外并购的交易总数量为176宗，较去年同期上升31%，创历史新高；其中上市公司海外并购交易数量占比达56%。上市公司得益于融资渠道多元化，尤其香港公开市场股权和债权融资渠道更为通畅。同时，私募基金与上市公司积极合作，为上市公司提供海外并购所需的资金、经验和技术支持。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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