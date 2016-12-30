焦点：今年中资海外并购创纪录 料面临更加严格的监管

2016年1月，图为美元和人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透香港/北京12月30日 - 继今年中资已完成的海外并购大增46%并创下1,050亿美元的纪录之后，对海外资产的兴致可能保持稳健。中资企业收购的资产涵盖各个领域，从电影公司到足球俱乐部都有。

但国内外加强监管，可能导致中资企业更难收购其核心业务领域以外的企业，或者进行资金来源信息披露不充分的收购。

尽管过去一年中资企业已公布以及已完成的海外并购金额创出历来最高水准，但因美国和其它西方国家给买家设置了更大的监管阻力，最后因此搁置的并购案数量也创纪录最高。

在特朗普下月宣誓就任美国总统之后，这类监管阻力可能变得更加严重。特朗普在竞选期间就流露出明显的保护主义倾向。

银行家与律师表示，未来的并购交易也可能面临中国加强限制资本外流的威胁。中国加强资本管控，是为了减轻人民币的贬值压力。

“至于2017年，目前来看，由于政治不确定性和资本管控等方面的因素，规模可能小于2016年，”总部在芝加哥的Lock Lord LLP的国际合伙人Charles Wu表示。

根据汤森路透数据，因担心中资持有战略性资产及某些并购可能引发安全问题，今年有共计金额356亿美元的中资企业并购计划告吹，创纪录最高。去年失败计划总金额仅为20亿美元。

大型并购案失败最多的是在美国市场，那里是中资企业海外并购的首选目标。

在中国，国家外汇管理局已开始审核资本项下500万美元或以上资金的汇出，并加大对大型海外并购交易的外汇审查，因担心人民币兑美元触及八年低点后，或有更多资金流向海外。

中国银行界资深人士表示，这应会让新近考虑全球并购交易的中资企业望而却步，特别是那些试图购买的资产与自己核心业务并无直接关联，或者说不清并购资金来源细节的企业。

本月，中国铜加工企业安徽鑫科材料(600255.SS)撤回对一家好莱坞影视制作公司的控股权收购提议，后者曾主导制作奥斯卡获奖影片《拆弹部队》和《达拉斯买家俱乐部》。

在监管公告中，鑫科材料并没有完全说明自己为何退出，把撤回归因于缺乏目标公司的“完整相关材料”。

中国房地产和娱乐巨擘--大连万达集团在这方面更成功一些，该集团上月再度扩大在好莱坞的并购版图，签署了以10亿美元收购Dick Clark Productions的协议。

今年早些时候，中国安邦保险突然放弃以140亿美元竞购喜达屋酒店及度假村HOT.N，令这项原本可成为中国买家收购美国企业的最大并购案戛然而止。

目前还有逾800项已宣布的交易有待完成。银行家及律师警告称，许多交易可能都会半途而废。

律师表示，面对中资企业海外并购押注的不确定性，海外卖家可能要求更高的分手费，以确保中资竞购方对他们完成交易的能力抱有信心。

律所Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison的合伙人Betty Yap称，在某些情况下，卖家可能要求以最多10%的交易金额作为分手费，而在之前的一些交易中，分手费占交易金额的比例还不到5%。

“人们对有(中国)政府支持的并购仍满怀希望，这可能需要一些时日，但资本外流最终应当不是问题，”她说道。“但在资本外流的情况下，对于卖方的审查明显加强。”(完)