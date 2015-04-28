中国企业海外并购交易今年上升 一带一路提供新契机--普华永道

路透上海4月28日 - 国际会计及咨询机构--普华永道周二发布中国大陆企业海外并购最新报告称，一季度中资企业海外并购的交易数量和交易金额均创历史同期的新高，在当前宽松货币环境下，今年料有更多资金瞄向海外，中资企业海外并购预计今年仍将保持上升势头。

报导还指出，“一带一路”（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）以及国税局紧随其后出台的一系列服务性措施为中国企业海外并购带来了新的契机和新的挑战。

第一季大陆企业海外并购交易金额同比上升36%达到202亿美元，交易数量同比增加33%达77宗。而去年全年海外并购额达550亿美元，仅次于2012年的579亿美元。报告指出，国内宽松货币政策、低利率环境以及股市上涨带来的估值上升都是海外并购增长的推动因素。

“今年海外并购一定会创纪录。”普华永道中国中区咨询服务主管合伙人李明指出， 民营企业和市场化程度较高的国有企业将会成为引领大陆企业海外并购活动的主力军。同时，飙升的股市也将为国内上市公司海外并购提供更加充裕的资金来源。

他说，民营企业在积极寻找技术、知识产权和品牌的购买机会，并希望在收购后引入中国。去年民营企业的海外并购专注于高科技、电信和零售行业。

普华永道预测，“一带一路”战略将为中企海外并购市场带来四大变化，包括：投资重心区域将会向发展中国家转移、投资重点行业将会向基础设施建设相关产业转移、资金融通方式转移、国企民企角色转移。其中，中国企业投资重心区域将会由原来的北美、西欧等发达国家转向中亚、东欧、东南亚、北非等发展中国家。

普华永道亚太区国际税务服务主管合伙人庄树青说，发达国家的法律和各方面的制度比较完善，所以中国企业只要充分的了解人家的规章制度就可以不在国际并购或投资中处于劣势。而发展中国家的很多规章制度不是很明确的，很多时候也要跟政府谈。

她预期，未来随着一带一路战略的推进，相关国家的高铁、电力、通信、工程机械、汽车和飞机制造以及电子装配加工将吸引更多中国资金的介入。（完）

(发稿 张世儒／林琦 审校 黄凯)

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