焦点：中国掀起海外收购旋风 西方卖家为其“私人订制”

2016年1月21日，图为美元和人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透伦敦6月22日 - 中国收购西方公司的热情已经让私募股权基金改变了做生意的方式，他们放弃了耗时冗长的拍卖，采用一对一谈判，以获得高价并迅速达成交易。

中国对海外资产的胃口把其推到全球并购交易的前列。根据汤森路透数据，今年迄今中国对外并购交易总额已经达到1,110亿美元，超过去年全年创下的1,095亿美元的记录。

“过去一年，中国收购的雄心滋长起来，私募股权基金渴望找到中国出高价的买家，”美银美林私募股权投资主管Eamon Brabazon表示。

今年截止目前，全球私募股权交易960亿美元总额中，中国并购贡献了113亿美元。

Brabazon表示，通常在启动正式销售程序的六到九个月前，私募股权企业就已开始仅针对中国客户推销公司。

这种所谓的双边交易惯例使私募股权企业能够尽早出售资产，并避免成本过高、躲开执行风险及公开传统拍卖的窘境。

“出售企业的方式已经改变，”贝恩资本(Bain Capital)的常务董事Luca Bassi称。“标准化不再是一个选项。你需要针对特定的客户群按照他们的具体要求制定出售方式。”

**快速的行动者**

瑞银旗下欧洲、中东和非洲(EMEA)地区卖方和担保人业务主管Nestor Paz-Galindo称，中资企业目前拿出巨额资本用于投资欧洲和美国。

“私募股权基金希望未来几年能从这些资金中分得一杯羹，因为如此规模、如此便捷的资本来源在未来或许是可遇而不可求的，”他表示。

以往被认为是迟缓且不够果断的中国买家现已证明，自己能够迅速行动，就算相关资产打算首次公开发行(IPO)，也能抢先达成交易。

“中企在私募股权出售过程中的做法出现了明显变化，”高盛金融和战略投资者部门主管Rob Pulford表示。“他们在这方面已更加专业，而且就算业务看起来与中国没有明显关联，他们也可能会坚持到底。以前，与中国大陆的相关性是个先决条件。”

他说，西方顾问经常飞往北京去“培训中国公司”，并使他们与西方企业建立起关系。

“在启动程序之前与中国买家的直接对话大大增加了，”他说。

一对一谈判常常包含所谓的优先购买权，买家可在其他人得到机会之前就提交并购提议。

中国买家青睐的这种方式，最近几个月也越来越多地被西方投资者所采用，因为投资机会比较少，而近期融到新资金的公司也急于配置资本。

“招投标还是有的，但双边谈判是达成交易的更有效方式，”Zilberman说。(完)