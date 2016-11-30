中国6月末对外证券投资资产3,120亿美元 较去年末增11%--外管局

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月30日 - 中国国家外汇管理局周三公布，2016年6月末，中国对外证券投资资产（不含储备资产）3,120亿美元，较去年末大增312亿美元或11%。其中，股权类投资1,867亿美元，债券类投资1,254亿美元。
外管局网站新闻稿显示，投资前五位的国家/地区是美国、中国香港、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为1,166亿美元、724亿美元、203亿美元、143亿美元和137亿美元。
中国国家外汇管理局此前公布，2015年末，中国对外证券投资资产（不含储备资产）2,808亿美元，较去年6月末减少60亿美元。其中，股权类投资1,687亿美元，债券类投资1,121亿美元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。