中国海外去年核心利润增长略逊预期 并购中信地产效益未显现

路透香港3月22日 - 中国大型开发商--中国海外发展(0688.HK)去年完成并购中信地产，但对公司去年的业绩未见带来效益。公司高层表示，预期未来几年整体市场保持稳定，公司能够实现可持续和稳定增长。

中国海外周三宣布，在撇除投资物业重估收益等因素后，去年度的核心利润增长13.8%，略逊市场预期，也低于公司设订每年盈利增长不低于两成的长期指标。

＂中国经济发展经历过一段较长的高增长阶段然后逐渐稳定下来。同样，房地产在过去十多年快速成长后已进入另外一个阶段。＂中国海外主席肖肖在业绩报告中称。

他称，虽然预计今年国内外政治经济环境复杂多变，但公司透过不断创新，持续提升行业内的竞争优势，化解风险，预期未来几年整体市场保持稳定，公司能够实现可持续和稳定增长。

去年内地房地产表现畅旺，助力内房股取得稳健的盈利增长。但内地多个城市近期升级调控措施，对内房今年的业绩或构成隐忧。

中国海外设订2017年合约销售目标为不少于2,100亿港元（含合营和联营），与去年完成的2,106亿港元相若。

数据显示，中国海外去年净利为370.2亿港元，同比升6.9%；核心利润为313.7亿港元，2015年度为275.6亿港元。汤森路透SmartEstimate综合26名分析师预测其核心利润为330亿港元。董事会建议派末期息每股0.42港元，比2015年度同期的每股0.41港元略增。

该公司去年9月完成向中信股份(0267.HK)收购中信房地产的全部已发行股本，但在并账后未有对公司业绩带来推动作用。中国海外表示，若不包括收购中信项目产生的盈亏，去年净利应为380.1亿港元。

同日公布去年度业绩的大型内房股还有碧桂园(2007.HK)及央企背景的华润置地(1109.HK)。

截至去年12月底止年度，碧桂园核心利润同比增长22.3%为119.8亿元人民币，增长为三家公司中最大；董事会建议派末期息每股0.102元人民币，同比大增57.7%。至于华润置地去年核心利润同比升13.9%至162.7亿港元，拟派末期息每股0.612港元，同比增加25.7%。

公布业绩后，中国海外午盘股价跌幅一度扩大至逾4%。香港时间14:46跌2.62%，碧桂园及华润置地分别跌1.93%和2.23%。（完）

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