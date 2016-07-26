中国成全球第二大跨境房地产投资来源 热衷美国市场--戴德梁行

路透香港7月26日 - 国际物业顾问--戴德梁行周二称，今年首五个月中国投资者在海外房地产市场累计投资达170亿美元，仅次于美国，成为全球第二大跨境房地产投资的来源。而美国是这些投资者最热衷投资的市场。

戴德梁行最新发布的《中国对外投资市场报告》指出，相比去年全年257.34亿美元的海外房地产投资总额，中国投资今年首五个月的投资额已达去年全年的65.6%。

报告称，与此前中国投资集中而均匀地分布美国、香港、澳洲明显不同的是，今年更侧重在美国。在今年首五个月，62.3%的中国对外投资额流向了美国。其中纽约依然是中国地产投资者眼中最热门的海外投资目的地，期内吸纳了大约35亿美元的投资。

＂这股中国向美国--如今体量最大的跨境投资目的地--的投资潮，已经以高达143%的比例远超去年43.7亿美元的总投资额。这主要归功于美元升值和美国经济复苏。＂戴德梁行大中华区研究部董事总经理林荣杰称。

写字楼是最受中国投资者欢迎的资产类别，占总投资额的比重达50% ；其中，写字楼投资最热门的目的地为美国和香港，合计占据了中国投资者80%的境外交易额。酒店投资紧随其后，占总投资额的42%。

林荣杰称，预计今年全年中国境外投资交易额将会增长50%。美元将会持续走强，从而吸引更多海外资本，特别是在经济保持稳定增长的情况下。在2016年余下的时间里，中国资本有望显示出对美国市场更强烈的兴趣。

戴德梁行大中华区海外投资部主管、亚太区董事总经理范桂娟指，欧洲方面，由于汇率优势，以及部分物业价格下调，中国投资者对欧洲房地产的中长期投资的兴趣也在增长。对于受到退欧影响的英国市场，中国投资者可能会关注住宅、酒店、写字楼以及商铺物业。（完）