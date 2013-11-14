中国对海外房地产投资创新高--仲量联行

路透香港11月14日 -物业顾问--仲量联行周四发表报告称，今年首三季中国于海外房地产交易额按年增加25%，达到逾50亿美元，已超越了2012年全年40亿美元的历史最高纪录，在欧洲、美国、澳洲和新加坡等市场最为活跃。

该行指出，中国的投资者自去年以来在欧洲房地产投资甚为活跃，交易额更按年增长25%至近20亿美元。

“欧洲市场最早受到中国投资者的注意，在过去三年间有多宗成交在英国完成，这情况持续到2013年，但现时他们的焦点已经扩阔至欧洲大陆，兴趣伸延至欧洲南部及中部。”仲量联行环球资本市场研究董事David Green-Morgan表示。

不过，英国市场仍然最受投资者青睐，因伦敦市中心的核心住宅和写字楼资产仍然受到追求高收益率投资者的欢迎。

仲量联行表示，中国投资者对美国、澳洲和新加坡资产的兴趣亦增加，投资对象为当地的商业房地产。在澳洲，今年首三季的交易额按年倍增至5亿美元。至于美国市场，中国投资者今年亦落实了一些大型的收购，总额逾20亿美元，并预期于第四季再有新的交易可望完成。

仲量联行国际资本集团中国区总监夏扬扬表示，今年以来，中国海外投资主要集中在全球的国际化城市和门户市场，例如平安保险(2318.HK)(601318.SS)在伦敦、绿地集团在纽约、Bright Ruby在新加坡等。

“然而，中国投资者对海外投资的兴趣不尽相同，虽然主权财富基金和保险公司的表现最为活跃，但开发商、综合企业及私人投资者对海外房地产投资的兴趣亦渐增，他们均有着不同的视角和目标。”他说。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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