中企投资海外新能源加速 看重低风险和全球布局--法兴

路透北京5月10日 - 法国兴业银行(SOGN.PA)亚太区自然资源和能源项目融资主管Daniel Mallo周二称，中资企业对海外新能源项目投资呈现加速趋势，主要由于该类项目的低风险和稳健收益，以及企业海外布局的需要；而大宗商品周期的结束也导致海外石油和矿产资源项目的吸引力下降。

据其介绍，这一轮海外可再生能源投资由中国国有电力企业主导，其投资项目包括离岸风电、核电，以及其它可再生能源资产，地域包括欧洲、非洲、拉丁美洲和澳洲。

“这些中资企业投资海外新能源项目的一个重要原因是希望掌握技术，第二个原因是在全球的战略布局考量，想进入不同的市场。”他称，“另外一个重要原因就是这类项目风险较低。”

Daniel Mallo指出，不同于矿产资源项目受大宗商品价格波动的影响，投资在电力行业没有明显的周期性，而且在所投资的国家可以签订长期供电协议，保证稳健的现金流，风险相对较低。

“低风险也可以通过竞争对手显现。中资企业的竞争对手是各国的养老基金和保险基金，它们看重的是长期的可依赖的回报率。”他说，“尤其当前市场流动性充裕，且债券市场风险较高的情况下，新能源项目投资赌的是投资国的国家政策和国家风险，风险要小得多。”

他亦表示，这类项目的回报率相对较低，不过战略投资是长期投资，要看20-30年，现在判断项目的盈利性还为时过早；另外，项目的回报率也取决于投资方的资金成本。（完）