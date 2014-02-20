离岸人民币即期跌逾百点创两个月新低

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透香港2月20日 -在人民币中间价连贬压力下，离岸人民币即期汇价周四大幅走低，尤其周三晚间跌破关键点位触发美元空头止损盘涌现，令周四离岸即期大跌160个点子左右，创出去年年底以来的市场新低。
离岸人民币即期周三晚间已破近日关键点位6.0450，市场涌现出不少止损卖盘，随即贬值呈加速状态，即期创下今年以来最低价位。银行交易员称，中间价近日连续走贬，在岸即期市场有传大行购汇，但中国监管层意图不明，人民币是否阶段性走弱还需观察。
“人民币中间价连续几天挂低，即期一破6.0450不少获利了结盘就涌出了，也加速了人民币向下破6.065，一路跌的特别快，加上今年汇丰PMI指数不乐观，数据一出人民币卖盘更涌现更多。”一位中资行交易员称。
他并表示，在岸即期市场上，近期客盘结汇数量大，中国央行态度明显想打破单边的境内净结汇趋势，而且若想扩大人民币日间交易区间也需要双向走势市场。
受新订单和产出等多项指数下滑的拖累，汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降至48.3，并创下七个月来最低水准。就业分项指数降至四年低点。
另一位中资行交易员亦表示，境内1年期人民币兑美元掉期升水已至160/165，客盘结汇压力所致，但已较昨日有所上升，表客盘远期结汇压力有所减轻。
本地时间下午5:32时，离岸人民币报6.0645，创自去年12月30日以来市场新低，上日尾盘在6.0495，盘中区间在6.0495-6.0666；境内外价差为189点，仍相对较濶。
同时间人民币兑美元即期跟随中间价连续第三天收跌至6.0834，并创两个半月来新低。中间价贬幅呈加速状态，客盘虽然仍偏结汇，但盘中银行自发购汇、疑似央行干预的大行主导购汇、油盘购汇均有出现，令人民币贬幅继续扩大。
同时间，离岸美元/人民币一年期远汇升水报535/545，较上日的566略高。
人民币无本金远期外汇（NDF）一年期报6.1260/6.1290，跌0.25%，上日报6.1110。（完）
(记者 赵红梅; 审校 黄凯)
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