中国海外2020年销售目标4,000亿港元 较今年目标翻近倍--野村

路透香港9月14日 - 投行野村周三发表报告，引述中国大型房地产商--中国海外发展(0688.HK)管理层提出2020年的销售目标达4,000亿港元，较今年的目标高出九成。

野村稍早为中国海外在东京安排了非交易路演（non-deal roadshow），报告引述公司管理层在会上透露，2020年的销售目标将达4,000亿港元，而公司上调后2016年的目标则为不少于2,100亿港元。野村表示，预期中国海外今年的房地产销售额可达2,150亿港元，明年料增约两成至2,560亿港元。

报告称，会上投资者对中国海外的毛利率情况表示忧虑（上半年度毛利率为28.2%），但公司管理层对全年的毛利率指引为30%，因考虑到已售出但仍未入账的项目毛利率介乎33-35%。

野村报告指，计及收购中信股份(0267.HK)的住宅资产，中国海外的可售资源将达1万亿港元，其中逾八成位于一、二线城市。尽管根据中国海外管理层给出的指引，来自中信资产收购的可售资源约4,500亿元人民币，但计及今年房价上涨的因素，相关可售资源价值将升至逾5,000亿元人民币。

报告并指，中国海外在6月末处于净现金状况，为公司10多年来首见，公司将可自潜在的市场调整或国企改革等方面获益，以较便宜的价格收购土地。

野村对中国海外的投资评级为＂买入＂，目标价30.73港元，较该股早盘收市价26港元有逾18%的潜在上升空间。（完）