中国海外首三季经营溢利同比升近三成 其中第三季倍增

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港10月18日 - 中国龙头房地产商--中国海外发展(0688.HK)周二宣布，今年首三季经营溢利为351.6亿港元，比去年同期增加29%；由于公司向中信股份(0267.HK)收购内地住宅物业的资产于季内完成，带动公司第三季经营溢利同比大升逾1.1倍。
截至9月底止九个月，中国海外的经营业务收入及经营溢利分别为1,065.9亿港元和351.6亿港元，去年同期分别为793.6亿港元和272.3亿港元。
其中第三季经营业务收入及经营溢利分别为243.3亿港元和83.2亿港元，同比分别增67.7%和逾1.1倍。中国海外表示，向中信股收购内地住宅物业发展项目的交易已于9月完成，鉴于公司与中信股份同是国有企业，属于中国政府共同控制，因此资产收购以合并会计法原则处理。
于9月末，中国海外的手头现金达1,517.8亿港元的历来最高水平，即使承担了资产收购的大量带息债务，但净借贷水平仍维持于16%的理想水平，与去年同期15.6%相若，使其具备良好条件捕捉市场机遇。
今年首三季，中国海外的房地产销售额为1,714.6亿港元，已达到其经上调后全年目标2,100亿港元的81.6%。(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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