中国海外首三季经营溢利同比升近三成 其中第三季倍增

路透香港10月18日 - 中国龙头房地产商--中国海外发展(0688.HK)周二宣布，今年首三季经营溢利为351.6亿港元，比去年同期增加29%；由于公司向中信股份(0267.HK)收购内地住宅物业的资产于季内完成，带动公司第三季经营溢利同比大升逾1.1倍。

截至9月底止九个月，中国海外的经营业务收入及经营溢利分别为1,065.9亿港元和351.6亿港元，去年同期分别为793.6亿港元和272.3亿港元。

其中第三季经营业务收入及经营溢利分别为243.3亿港元和83.2亿港元，同比分别增67.7%和逾1.1倍。中国海外表示，向中信股收购内地住宅物业发展项目的交易已于9月完成，鉴于公司与中信股份同是国有企业，属于中国政府共同控制，因此资产收购以合并会计法原则处理。

于9月末，中国海外的手头现金达1,517.8亿港元的历来最高水平，即使承担了资产收购的大量带息债务，但净借贷水平仍维持于16%的理想水平，与去年同期15.6%相若，使其具备良好条件捕捉市场机遇。

今年首三季，中国海外的房地产销售额为1,714.6亿港元，已达到其经上调后全年目标2,100亿港元的81.6%。(完)

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