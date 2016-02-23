焦点：中国驱动的供应过剩料阻碍铝价上涨

焦点：东芝核业务减记惊传恐达60亿美元 股价重挫15%
路透东京1月19日 - 日本东芝的财务危机周四进一步加剧，媒体曝出东芝的美国核电业务资产减记可能高达60亿美元，大于原先预期，打击东芝股价重挫15%。
路透伦敦2月22日 - 规模庞大的过多铝库存--主要源于中国产量上升，势必限制由大量减产引发的暂时性价格反弹。
去年价格重挫和利润率受压，导致铝减产大约550万吨，其中大约400万吨发生在中国。
伦敦金属交易所(LME)指标铝价去年11月触及每吨1,432.50美元，创下2009年5月以来最低水准。
后来铝价反弹到1,500美元左右，但涨势增强可能只会促使生产商重启闲置产能。
大量过剩源于中国产出增加。去年全球铝供应量约为5,700万吨，中国占到将近55%。
“我们觉得价格将保持在1,400/1,500水平，这已足够低，可迫使中国的供应进一步减少，”CRU铝部门主管Marco Georgiou称。
“若要价格上涨，需要中国出口下降，库存减少，这个过程可能需要很多年，”Georgiou称。
已公布及未公布库存总量约为1,500万吨，所以价格上涨希望渺茫，尤其中国供应还在增加。
部分原因是低成本产能投资。中国的分析师估计，新疆边远地区新建熔炉总成本不超过1万元人民币，这可能是中国最低水平。
中国生产商的电力供应也能谈到更好的价格。
全球来讲，铝炼厂40%的成本用于电力。在中国据称只有25%-35%。
全球铝生产成本估计基本在1,000-1,600美元之间。
中国有色金属工业协会在2015年末估计，中国整体铝生产成本平均约为每吨12,000元人民币(1,841美元)。上海期货交易所铝价约为每吨11,000元人民币。
路透最新调查显示，今年铝市供应过剩392,000吨。
“铝市已开始趋向均衡...但需要较长一段时间的供应短缺才会消化掉巨量库存，”一位大宗商品交易员表示，并称需求增长放缓可能阻碍这一进程。
全球最大铝生产商之一--海德鲁(Norsk Hydro)(NHY.OL)执行长Svein Richard Brandtzaeg上周对路透表示，该公司将2016年全球铝需求成长预估由4-5%调降至3-4%。
“去年全球铝产量增长9%，同期需求仅增长4%，”摩根大通称。
“随着中国西部地区的项目继续推进，今年中国铝产量料增长140万吨。”
中国铝出口及价格对比图表：reut.rs/212yaVP
(完)
(编译 张涛/王丽鑫/李爽 审校 郑茵/王颖/王兴亚)
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