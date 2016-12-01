点融网加入全球区块链联盟Hyperledger 成国内首家加盟的P2P

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海12月1日 - 区块链正成为中国金融企业发展金融科技的一大方向。中国P2P（网贷）平台--点融网周四宣布，正式加入全球两大区块链联盟之一的Hyperledger（超级账本）区块链项目，点融网也由此成为国内首家加入该项目的P2P公司。
点融网在新闻稿中表示，随着P2P监管新规的实施和行业洗牌潮的开始，点融网将在金融科技领域继续不断探索，进一步保持其在业内的领先优势。
点融网人士表示，区块链技术能让匿名交易在两个不互相认识的实体之间发生，从而能够应用在网络借贷模式中。此外，点融网也在研究将区块链技术应用于消费金融、借款人信用和合同的验证等领域中。
他说，目前点融网已经基本完成了一个自主可控的区块链基础设施的搭建，在这个基础设施中，允许包括其它同业公司、厂商、银行等参与，各方可以共享、应用相关信息，并进行相关的金融交易、资产管理、信息共享。
今年7月，点融网创始人、首席执行官（CEO）苏海德首次对外披露，点融网未来将投入3,000万－4,000万美元进行区块链技术和网贷技术的研究，希望借助区块链的安全性解决互联网借贷中的互信问题，从而让更多人有机会成功借款。
Hyperledger是由Linux基金会去年末发起设立，其试图联合全球的巨头公司，共同制定并建立一个开放、跨行业、跨国界的区块链技术开源标准，以及具有经济成本效益同时又安全的区块链商业应用。
Hyperledger的创始会员包括IBM(IBM.N)、英特尔(INTC.O)、摩根大通、芝加哥期货交易所、德国证交所等。其中国会员包括华为、万达网络科技集团、恒生电子等。
中国平安(601318.SS)(2318.HK)5月宣布，加入由金融科技公司R3牵头的全球区块链联盟，平安成为该联盟第一家中国成员企业。
去年8月，点融网宣布获得渣打和中国互联网金融科技基金领投、渤海租赁(000415.SZ)参投的共计2.07亿美元C轮融资。这是国内P2P业内最大单笔融资，也是传统银行首次注资互联网金融公司。去年1月，点融还获得美国老虎基金的注资。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。