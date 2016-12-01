点融网加入全球区块链联盟Hyperledger 成国内首家加盟的P2P

路透上海12月1日 - 区块链正成为中国金融企业发展金融科技的一大方向。中国P2P（网贷）平台--点融网周四宣布，正式加入全球两大区块链联盟之一的Hyperledger（超级账本）区块链项目，点融网也由此成为国内首家加入该项目的P2P公司。

点融网在新闻稿中表示，随着P2P监管新规的实施和行业洗牌潮的开始，点融网将在金融科技领域继续不断探索，进一步保持其在业内的领先优势。

点融网人士表示，区块链技术能让匿名交易在两个不互相认识的实体之间发生，从而能够应用在网络借贷模式中。此外，点融网也在研究将区块链技术应用于消费金融、借款人信用和合同的验证等领域中。

他说，目前点融网已经基本完成了一个自主可控的区块链基础设施的搭建，在这个基础设施中，允许包括其它同业公司、厂商、银行等参与，各方可以共享、应用相关信息，并进行相关的金融交易、资产管理、信息共享。

今年7月，点融网创始人、首席执行官（CEO）苏海德首次对外披露，点融网未来将投入3,000万－4,000万美元进行区块链技术和网贷技术的研究，希望借助区块链的安全性解决互联网借贷中的互信问题，从而让更多人有机会成功借款。

Hyperledger是由Linux基金会去年末发起设立，其试图联合全球的巨头公司，共同制定并建立一个开放、跨行业、跨国界的区块链技术开源标准，以及具有经济成本效益同时又安全的区块链商业应用。

Hyperledger的创始会员包括IBM(IBM.N)、英特尔(INTC.O)、摩根大通、芝加哥期货交易所、德国证交所等。其中国会员包括华为、万达网络科技集团、恒生电子等。

中国平安(601318.SS)(2318.HK)5月宣布，加入由金融科技公司R3牵头的全球区块链联盟，平安成为该联盟第一家中国成员企业。

去年8月，点融网宣布获得渣打和中国互联网金融科技基金领投、渤海租赁(000415.SZ)参投的共计2.07亿美元C轮融资。这是国内P2P业内最大单笔融资，也是传统银行首次注资互联网金融公司。去年1月，点融还获得美国老虎基金的注资。（完）