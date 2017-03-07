点融网与富士康共推区块链金融平台 破解供应链金融难题

路透上海3月7日 - 中国知名网贷（P2P）平台--点融网与台湾电子代工大厂富士康旗下金融平台富金通周一晚间宣布，双方共同推出一个名为“Chained Finance”的区块链金融平台，在业内首次创造性地借助区块链技术破解供应链金融和中小企业融资难题。

这是点融去年12月宣布加入全球两大区块链联盟之一的Hyperledger（超级账本）区块链项目、成为国内首家加入该项目的P2P公司后，其在区块链这个全球新兴技术上的又一重大布署。

新闻稿称，目前点融和富金通已成立了一个经济实体，来进一步推进区块链金融平台项目。双方也已经在和相关战略投资者协商相关投资事宜。

“区块链技术将颠覆金融行业，尤其是供应链金融，区块链技术能为那些有复杂供应链体系的大型企业提供近乎完美的解决方案。” 点融网创始人、首席执行官（CEO）苏海德表示。

他说，借助区块链金融平台，整个供应链上的中小企业可以更好融资，并且利率更低；而对于核心企业来说，则可以更好地管理供应链上的中小企业以及相关服务。

过去，传统的供应链金融公司大约仅能为15%的供应链上的中小供应商们提供融资服务，而借助区块链技术和金融平台，85%的原本难以融资的供应商们有望更好地获得融资服务。与此同时，对于处于供应链上游的核心企业（大型制造业企业）来说，整个供应链体系也变得更加透明和易于管理。

简单而言，借助区块链技术和金融平台，整个商业体系中的信用将变得可传导、可追溯，大量原本在过去无法融资的供应链上的中小企业有望和核心企业更紧密地联系在一起，并由此获得信用和融资。

“通过使用区块链金融平台，整个供应链上的每一笔交易，都更加透明和易于管理。”富金通金服执行董事兼总经理李仁杰也表示，区块链金融平台使得供应商们都可以得到更及时高效的支持，这也意味着，核心企业可以确保供应链的安全稳定，并确保它们自身最终能够及时地向终端消费者提供商品。

富金通是富士康集团的全资子公司，以发展集团供应链金融、实现产融结合等为目的，为集团供应链上下游的广大供应商、经销商等提供专业金融服务。

点融近年来发展较快，先后获得老虎基金、渣打银行(STAN.L)、中国互联网金融科技基金、渤海金控(000415.SZ)等机构投资，2015年8月渣打等共向点融投资2.07亿美元，这是国内P2P业内最大单笔融资，也是传统银行首次注资互联网金融公司。（完）