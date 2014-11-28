中国P2P行业监管办法已拟定 等待国务院顶层设计出台--业内高层

路透上海11月28日 - 快速发展的中国网贷业（P2P）良莠不齐且缺乏监管。曾参与中国银监会相关法规起草内部讨论的点融网首席执行官（CEO）郭宇航表示，银监会对P2P行业的监管办法初步拟定，正等待国务院有关规范发展互联网金融相关指导意见的这个顶层设计的出台。

目前中国银监会已被确定为P2P行业的对口监管机构。不过他周五透露，未来P2P行业将会是一个跨部门协调监管机制，除银监会需设定行业准入门槛及具体监管细则外，央行条法司亦在筹划设立互联网金融自律组织，上海等一些地方政府金融办也将出台一些地方配套措施。

他表示，监管层对于P2P行业的态度正逐步转变，从2011年那时的不鼓励，到目前视为当前传统金融的一种补充。目前P2P行业正处于一个较为宽松的发展期，待监管政策明确后，一些传统金融机构及国有企业将会进入P2P行业，P2P行业的竞争将趋于白热化。

郭宇航与中国银监会国际部主任范文仲等一起合作撰写了《互联网金融理论、实践与监管》一书，近日正式出版。该书建议，借鉴国际最新的监管改革经验，对互联网金融监管应持两大原则，即风险特征监管原则和系统重要性监管原则。

其中风险特征监管原则包括对于涉及金融业务且存在逆向选择风险就要建立准入标准、存在期限错配和流动性转换就要建立流动性管理规则、建立退出机制等。而系统重要性监管原则是指在初期对于规模较小及客户人数少的企业可以执行相对较低的监管标准，对拥有大量客户、占据巨大市场份额的互联网金融企业要执行更为严格的监管标准。

中国银监会创新监管部主任王岩岫近期首次对外透露P2P行业的十大监管原则，包括明确P2P机构不是信用中介，只是信息中介，不承担信用风险；投资人和融资人要实名登记，资金流向要清楚，避免违反反洗钱法规等。

目前央行亦在起草互联网金融的相关监管细则，而证监会则在推动股权众筹相关监管法规制定。证监会新闻发言人张晓军周五表示，证监会对股权众筹融资的相关监管规则正在抓紧制定中，以公开发行方式开展股权众筹融资试点的相关政策也在积极研究中。

郭宇航2012年与美国最大网贷企业Lending Club的创始人之一、前首席技术总裁苏海德联手在中国创立了点融网，目前已获得香港新鸿基(0086.HK)等机构注资。在此之前，他从事律师行业十余年，专注于知识产权及投资领域。

据国内媒体此前报导，目前国内P2P平台已接近2,000家，今年前三季的交易额达1,576亿元人民币。高速发展的同时亦存在一些隐患，近期国内已有数十家P2P平台倒闭。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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