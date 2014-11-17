中国红筹之父梁伯韬投资P2P网站“点融网”

路透上海11月17日 - 被誉为“红筹之父”，现任私募股权基金CVC大中华区主席的梁伯韬近日向中国一家P2P(peer to peer)机构--点融网投资，并加入后者董事会。

点融网由美国最大P2P平台Lending Club共同创始人之一的苏海德（Soul Htite）与中国合伙人郭宇航去年一起创建的，近期获得香港新鸿基有限公司(0086.HK)注资，双方并结成战略伙伴，共同发展香港及中国内地市场。

点融网新闻稿引述梁伯韬的话称，“互联网金融也是去中介化，科技帮助金融去除了中间商，提供更好更高效的服务，因此非常看好以点融网为代表的互联网金融的未来。”

他希望将其以往在资本市场的经验和资源投入到点融网，从而提供不同角度的支持。

点融网首席战略执行官（CEO）苏海德指出，点融网将继续专注于帮助更多的个人客户和中小企业客户，以及为这些客户提供更低成本的融资服务，同时为投资者带来更高收益的回报，点融网将坚持传承自Lending Club的理念，降低存贷利差，做真正的P2P平台。

出生于香港的梁伯韬在1987年放弃花旗银行(C.N)投行业务亚洲区主席等高层职务，离开花旗自立门户成立了百富勤投资集团。因抓住红筹上市风潮等机遇，百富勤一度成为除日本外亚洲区最大的投行。1998年受累于亚洲金融危机，百富勤清盘，梁伯韬之后在法国巴黎百富勤、花旗集团等机构先后担任要职，2006年起担任CVC大中华区主席。

近几年，梁伯韬以个人投资人的身份，先后成功投资了中华英才网、京东商城(JD.O)、91无线等知名互联网公司。而本次梁伯韬亦是以个人身份投资于点融网，但其投资金额未作公开披露。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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