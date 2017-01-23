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中国财经 | 2017年 1月 23日 星期一 15:24 BJT

中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR

路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。

IFR补充道，花旗集团和瑞士信贷将牵头此次IPO。

拍拍贷、花旗集团和瑞士信贷均未予置评。

拍拍贷全称“上海拍拍贷金融信息服务有限公司”。IFR称，拍拍贷 的股东包括联想控股(3396.HK)旗下风险投资公司君联资本(Legend Capital)。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王洋)

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