去年中国网贷成交额增267% 有问题平台增长283%

习近平要求将改善供给侧结构作主攻方向 推动经济向高质量发展
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京5月22日 - 中国支付清算协会发布报告称，以P2P网络借贷、股权众筹、互联网理财等为代表的互联网金融市场快速发展。2014年年中国P2P网络借贷成交金额3,291.94亿元人民币，较2013年增长268.83%；但总体风险在增加，出现问题的平台比2013年增长282.67%。
人民日报周五援引报告称，由于目前P2P网络借贷的法律规定尚未出台，行业鱼龙混杂，信息安全技术水平不高，对交易流程缺乏有效的监控管理等原因，资金错配、期限错配的情况仍然存在等，客户资金安全存在一定隐患，总体风险在增加。
截至2014年末，全国共有P2P网贷平台2,358家，全年新增1,825家。但是出现停止经营、提现困难、失联跑路等情况的问题平台数量上升，全年出现问题的平台共计287家，比2013年增加了212家，增长282.67%。
报告同时显示，平台参与人数持续上升，2014年全国P2P网络借贷参与人数日均7.65万人，较2013年上升了201.18%。同时利率和期限也发生变化。网贷利率逐渐下降，平均综合年利率为17.52%，较上年度下降了7.41个百分点；借贷期限则呈现上升趋势，2014年平均期限为5.92个月，较2013年延长1.91个月，增加了47.63%。 报告今年首次增加互联网金融章节，P2P网络贷款余额逐月增加，2014年末全国贷款余额1,386.72亿元，较2013年末增长293.7%。日均网贷人数达到7.65万人。
同时新兴业态快速发展，移动支付业务规模实现爆发式增长，2014年支付机构共处理移动支付业务金额达8.24万亿元，同比增长592.44%。
报告称，互联网金融从专注小额便民需求、弥补小微融资需求为突破，逐步向金融深层次、核心领域渗透，为传统金融注入活力。传统金融机构亦开始利用互联网技术改造自己的业务流程和产品，加速线上创新型平台建设。传统金融与互联网金融实现深度融合、优势互补，逐渐成为产业发展趋势。（完）
(发稿 王蕾；审校 沈燕/杨淑祯)
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