人人贷P2P网贷额今年可望增至15亿元--总裁

张胜男

路透北京10月14日 - 包括P2P（点对点）网络贷款在内的互联网金融概念今年在中国蹿红，业内排名第一的人人贷商务顾问（北京）有限公司总裁李欣贺称，今年有望实现交易量的数倍增长至15亿元人民币左右，未来将利用互联网大数据的风控优势。

李欣贺在接受路透专访时称，现阶段还是传统的风控方式更稳定更成熟，互联网大数据的风控优势尚未体现。但随着基于大数据的新风控方式的研究与验证成功，将会大幅提升该公司的风控优势。

“今年全年的成交量预计将有15亿元人民币，增速大约有四五倍...（今年）应该能打平，微微盈利。”他表示，因为高成长公司有收入不代表有盈利，向IT系统和IT工程师的投入占公司总支出的一半左右。

该公司2013年半年报数据显示，今年上半年的成交量是4.7亿元，同比增长267%；2012年全年成交量是3.54亿元，同比增8倍。

他介绍人人贷公司的运作特点如下：每个客户的借款平均金额5万元人民币，只有一种还款方式--等额本息，只有网上提交材料一种申请方式，纯信用贷款无抵押担保，70-80%的贷款用途是小微企业个体商户的经营周转。

该公司贷款人的平均融资成本在20%左右（年化），今年上半年的平均投标利率（资金出借方的年化收益率）是13.09%。

这中间的差额包括向贷款人收取的平均3%的服务费和0.3%的账户管理费等。该公司表示，服务费不列入公司收入，而是放入风险备用金中，贷款人逾期不还，将从风险金中垫付给资金出借方。截止6月末的风险备用金为978万元，坏账率1.2%。

李欣贺并表示，现阶段银行和互联网公司的“互联网金融”思路并不成熟。来自互联网领域的整体体量还小，对传统金融的冲击也很小，尚在尝试阶段；不过未来会有大的影响。

商业银行体量虽大，却很敏感，已然感受到来自互联网的巨大冲击，并做出迎战准备，比如各大商业银行陆续上线电子商务平台。

如果仅仅从业务量看，互联网行业向传统金融行业的挑战显得不自量力。来自工商银行(601398.SS)(1398.HK)刚刚卸任的原行长杨凯生的数据，截至今年8月末，工商银行以小微企业为主要服务对象的网络信贷产品--“网贷通”的贷款余额已超过2,150亿元，累放额已近1.1万亿元。

但这或许不是以规模论英雄的时代，互联网公司的用户体验和客户需求分层的思维也颇为值得金融行业借鉴。李欣贺口中的“用户”和传统银行称之为的“客户”就很有意思。究竟是更重“使用”还是更体现“尊贵”？

相比传统金融行业，网贷公司的客户下沉幅度是一般银行所不及的。当年包商银行因为给农户老妪3,000元贷款而深受当时银监会主席刘明康的赞赏。但平均来看，5万元的贷款中位数还是一般银行成本无法容忍的。于是，这一领域的蓝海，就让网贷公司在没有法规、没有监管的条件下创新出很多细分金融需求的“擦边球”。

中国网络借贷行业门户网站--网贷之家创始人徐红伟上月末在公开场合表示，今年P2P网贷平台的模式与规模都在不断扩张。从去年平均每天一两家的上线速度，到今年出现了平均每天上线10家新平台，高息奖励也使得新平台更具吸金效力，仅是7家具有一定代表性的老牌P2P平台，2013年上半年的成交量较去年同期上升了216%。今年全年网贷平台成交量突破500亿是可以预见的。

而同时，从银行业风控部门人士的角度考虑，银行业是利润当期性和风险滞后性非常明显的行当，因此决定网贷平台成败的，不是发展速度和用户体验，而是风险控制。

**风控:传统实地考察VS大数据分析**

基于风控和挖掘客户群的目的，该公司2012年底调整了策略，从之前的52.07%信用认证，转向了依托另外两家公司的实地认证为主（今年上半年实地认证占比达75.26%）。

所谓信用认证，是单纯依靠网络提交信息作出是否放贷的决定。而实地认证，则增加了同集团兄弟公司--友信公司前端工作人员对借款人情况的实地走访、审核调查以及后续的贷中、贷后服务环节。

“现阶段，线下寻找客户、控制客户风险的能力还是要强于互联网的，而且有一部分目标客户是不上网的。”李欣贺表示。

他并称，互联网时代是有海量数据，但是这些信息怎么用会有一个过程，而且需要一定体量的支撑，否则试错成本太高。

“当你有一定体量之后，就可以拿一部分客户试着建立模型，这是一个循序渐进的过程。我们随后的三周年网站改版这些也会有体现…比如会要求用户提供更多数据，而这些数据是和风控相关的，其实就是分析你的行为。”他说。

谁在大数据领域更有优势，互联网公司和银行各执一词。但谁能保证现在就对大数据有深刻的了解和认识，却无人敢妄言。即便是小额贷款领域口碑一直不错的阿里小贷，对于盈利与资产质量的质疑也一直讳莫如深。

“银行在个人金融服务方面有很多可提升的空间，但我认为银行未来的优势还是在大的企业用户上。个人金融服务是非常个性化的服务，拼的是服务和对用户的了解。”李欣贺说，“我们希望成为先进个人金融服务的领先品牌。”

人人贷公司成立于2010年5月，网站正式上线是当年的10月15日，今年公司网站将会有三周年改版，其中将体现该公司大数据挖掘得出的新用户行为分析理论。该公司2012年初曾获2得一轮风险投资，目前无进一步融资计划。（完）

(审校 黄凯)

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