修正-中国P2P网贷平台：圣者抑或罪人？

(修正内文第八段的同音字) (本文由路透中文网编译提供)

路透上海/香港5月25日（记者 Engen Tham/Deena YAO） - 当中国B2B商旅产品净价结算交易平台百拓商旅网去年需要现金拓展业务时，并未选择此前贷款的中国工商银行，而是求助于在线金融初创企业积木盒子。

对于百拓商旅网来说，从积木盒子能够更快地获得资金，且不需要提供抵押品。积木盒子是一家P2P贷款平台，为贷款人和借款人牵线。

百拓副总裁田晓明向路透表示，从银行贷款很难，真的非常难。

“在银行贷款……根本达不到你想要的额度，”田晓明表示。“（P2P贷款）是最佳的、折衷的一个方案吧。”

尽管中国央行一再降息以期提振经济增长，但中国的银行却似乎不情愿向潜在风险较高的小企业提供贷款，这与经济减速期间困扰欧洲的信贷紧缩情形类似。

企业主为寻求资金，正在日益求助于P2P平台及其他形式的互联网金融企业。这令中国监管当局陷入两难困境：既想刺激经济增长，又对这些不在监管范围内的信贷活动感到担心。

据第一网贷资料，中国的P2P网贷成交额已经达到530亿美元。第一网贷是互联网贷款领域广受关注的一家网站。

积木盒子在两年内即成为中国排名前10的P2P贷款平台。田晓明称，积木盒子对百拓商旅网贷款申请的响应时间仅为一天，而中国工商银行 的贷款审批程序要耗去数月时间。

P2P网贷是全球现象，但是在中国的发展尤其迅速，这归因于低成本智能手机在热衷科技的年轻一代中的普及水平。

据第一网贷资料，2014年底中国活跃的P2P网贷平台较上年末增长逾一倍，达到了近1,700家，2014年P2P网贷成交额较上年增长了三倍。

**圣者抑或罪人**

P2P网贷行业的高速扩张也带来了诸多挑战，去年中国有287家P2P网贷平台发生倒闭、跑路或提现困难等各种问题。仅去年12月就有98家网贷平台新出现问题，该数量超2013年全年总和。

据P2P行业信息提供商网贷之家，2014年这些问题P2P平台中，46%是因欺诈或者P2P平台老板卷款“跑路”所致。

“大量资金快速涌入，而（P2P平台）却不知道如何进行管理。离开了正确的风险管理和资产配置，也会导致许多系统性风险，”点融网（Dianrong.com）首席技术官孔令欣表示。

一家政府金融服务机构的一位消息人士称，中国央行已对此表达了一些关切，中国预计将于今年出台针对P2P行业的监管条例。行业人士称该举动将迫使过度拥挤的P2P行业进行整合。

据《财新》杂志，尽管存有这些担忧，但中国人民银行副行长潘功胜本月称，应赋予非存款类金融机构更多自由。

“在网络环境下，思考方式得略有不同，”国际证监会组织（IOSCO）理事长雷格·梅德克拉夫特（Greg Medcraft）表示，该组织是国际间各证券暨期货管理机构所组成的国际合作组织。