中国太保称正考虑海外投资 但仍会大量配置人民币资产

* 正考虑海外投资，但仍会大量配置人民币资产

* 权益类投资原则不变，集中于低估值蓝筹股

* 偿付能力指标维持高位，暂不考虑优先股

路透上海3月31日 -继中国最大寿险公司中国人寿(601628.SS)之后，中国第三大寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司(601601.SS)高层周一亦表态正考虑海外投资计划，不过太保方面强调，公司未来投资仍会绝大多数配置在人民币资产上。

中国太保(2601.HK)高层还预计，今年集团层面的偿付能力指标仍会保持较高水平，且因资本较为充足，公司暂时没有发行优先股的计划。

“正在关注，同时也在准备境外投资，”太保资产管理公司总经理于业明在业绩会上回应是否考虑收购欧洲资产的问题时表示，公司已经注意到今年欧美经济持续复苏，尤其是欧洲经济已带来不少惊喜。

不过他亦指出，保险投资是基于负债的驱动，公司绝大部分负债是以人民币计，因此若是大举对外投资，存在汇率风险。

目前中国太保及太保寿险共计拥有合格境内机构投资者（QDII）额度9.37亿美元。上周中国人寿高层表示，目前正在进行海外投资托管机构及委托投资等机构的全球选聘工作，计划选聘能在上半年完成，下半年希望可以实质性开展投资动作，初步投资规模在几亿美元。

于业明还表示，今年太保对于权益类投资仍坚持一贯原则，即专注于低估值、高股息、行业龙头以及大市值流动性较好的股票；同时，随着险资投资政策的放宽，股指期货和创业板股票亦将会成为公司权益类投资手段和品种的补充。

据周日稍晚太保刊登的2013年报，去年该公司实现净利92.61亿元人民币，同比增长82.4%。截止去年底，太保固定收益类投资占比达84.8%；权益类投资占比11.3%，较上年末升1.3个百分点，其中股票占比仅4.7%。

在偿付能力方面，中国太保在集团层面的偿付能力充足率为283%，较上年底下降29个百分点，不过在寿险业而言，该指标处于相对较高的位置。

该公司财务负责人潘艳红表示，去年偿付能力指标下降，主要是因为市场利率上升，债券投资出现浮亏所致，“根据今年业务发展规划和对市场初步判断，预计集团偿付能力保持在比较充足的水平。

对于公司是否考虑优先股发行的提问，她回答道，“今年公司资本比较充足，暂时没有具体计划，但会对优先股的政策进一步关注，加强研究。”

中国证监会近期公布优先股发行管理办法，初期试点范围为上证50指数成份股等三类股票。此前，农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)等银行股以及中国人寿(2628.HK)均已表态，正在准备或考虑优先股方案。

中国太保A股周一午后报15.83元，小涨0.51%。(完)

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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