中国太保上半年净利同比下降45.6% 因投资收益下降等

路透上海8月29日 - 中国大型保险公司--中国太保(601601.SS)(2601.HK)周日晚公布中报，上半年实现净利61.42亿元人民币，同比下降45.6%，与之前的预告一致，主要受投资收益下降及准备金折现率变动的影响。

中报显示，上半年公司实现营业收入1,447.06亿元，同比增长7.6%，每股收益0.68元。

中报称，上半年，面对无风险利率下行及股票市场低迷的挑战，中国太保坚持基于保险资金特性的资产配置策略，注重控制风险，并通过积极操作努力减缓市场波动的影响。上半年公司总投资收益率为年化4.7%，同比下降1.9个百分点；净投资收益率4.6%，同比下降0.3个百分点。

中国最大寿险公司中国人寿(2628.HK)(601628.SS)稍早刊登中报，今年上半年净利同比下降67%，亦是受累于投资收益下降以及传统险准备金折现率假设更新的影响。

截止6月底，中国太保管理资产规模达11,716.20亿元。在公司自身管理的9,070亿元资产中，固定收益投资占比达82.1%，与上年持平，其中债券和定期存款的占比分别下降0.8个和2.8个百分点，优先股占比提高2.1个百分点；权益类投资占比上升0.3个百分点。

中国太保6月底综合偿付能力充足率为291%，其中太保寿险为255%，太保产险为280%。

中国太保A股上周五收报26.51元，过去一个月累计微跌0.2%。（完）