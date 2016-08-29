中国太保上半年净利同比下降45.6% 因投资收益下降等

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月29日 - 中国大型保险公司--中国太保(601601.SS)(2601.HK)周日晚公布中报，上半年实现净利61.42亿元人民币，同比下降45.6%，与之前的预告一致，主要受投资收益下降及准备金折现率变动的影响。
中报显示，上半年公司实现营业收入1,447.06亿元，同比增长7.6%，每股收益0.68元。
中报称，上半年，面对无风险利率下行及股票市场低迷的挑战，中国太保坚持基于保险资金特性的资产配置策略，注重控制风险，并通过积极操作努力减缓市场波动的影响。上半年公司总投资收益率为年化4.7%，同比下降1.9个百分点；净投资收益率4.6%，同比下降0.3个百分点。
中国最大寿险公司中国人寿(2628.HK)(601628.SS)稍早刊登中报，今年上半年净利同比下降67%，亦是受累于投资收益下降以及传统险准备金折现率假设更新的影响。
截止6月底，中国太保管理资产规模达11,716.20亿元。在公司自身管理的9,070亿元资产中，固定收益投资占比达82.1%，与上年持平，其中债券和定期存款的占比分别下降0.8个和2.8个百分点，优先股占比提高2.1个百分点；权益类投资占比上升0.3个百分点。
中国太保6月底综合偿付能力充足率为291%，其中太保寿险为255%，太保产险为280%。
中国太保A股上周五收报26.51元，过去一个月累计微跌0.2%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。