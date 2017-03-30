中国太保去年净利同比下降32% 受投资收益下降等影响

沪综指早盘下跌逾1% 穆迪调降中国评级令市场不安
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海3月30日 - 中国大型保险公司--太平洋保险（集团）股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)周三晚间发布2016年年报，去年公司实现净利120.57亿元人民币，同比下降32%，主要受投资收益下降及准备金折现率变动的影响。
中国太保去年实现营业收入2,670.14亿元，同比增8.01%；其中保险业务收入2,340.18亿元，同比增长15.1%；每股收益1.33元。去年底集团总资产首次超过万亿，达到1.02万亿元。公司2016年分红预案为每股派现0.7元（含税）。
根据年报，去年公司实现总投资收益444.73亿元，同比下降20.5%,主要是权益类资产的买卖价差大幅减少；去年集团总投资收益率为5.2%，较上年下降2.1个百分点。截至2016年末，集团管理资产达12,353.72亿元，较上年末增长13.6%。
去年国内A股市场总体表现低迷，保险公司纷纷调整权益类资产配置比例，中国太保去年底权益类资产占比为12.3%，较上年下降1.7个百分点，减仓重点为权益型基金、股票、理财产品。
去年底中国太保在偿二代标准下的综合偿付能力充足率为294%，旗下太保寿险和太保产险的综合偿付能力充足率分别为257%和296%，均远高于中国保监会要求的最低水平。
中国太保A股周三收报26.63元，过去一个月累计下跌2.6%。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。
路透上海5月24日 - 国际物业顾问--高力国际周二稍晚发布报告，2017年一季度中国房地产投资市场交易量同比下降逾两成，但是鉴于中国经济继续成长，投资需求稳定，估计短期内国内的投资市场将会反弹，全年前景向好。