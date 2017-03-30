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中国财经 | 2017年 3月 30日 星期四 08:41 BJT

中国太保去年净利同比下降32% 受投资收益下降等影响

路透上海3月30日 - 中国大型保险公司--太平洋保险（集团）股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)周三晚间发布2016年年报，去年公司实现净利120.57亿元人民币，同比下降32%，主要受投资收益下降及准备金折现率变动的影响。

中国太保去年实现营业收入2,670.14亿元，同比增8.01%；其中保险业务收入2,340.18亿元，同比增长15.1%；每股收益1.33元。去年底集团总资产首次超过万亿，达到1.02万亿元。公司2016年分红预案为每股派现0.7元（含税）。

根据年报，去年公司实现总投资收益444.73亿元，同比下降20.5%,主要是权益类资产的买卖价差大幅减少；去年集团总投资收益率为5.2%，较上年下降2.1个百分点。截至2016年末，集团管理资产达12,353.72亿元，较上年末增长13.6%。

去年国内A股市场总体表现低迷，保险公司纷纷调整权益类资产配置比例，中国太保去年底权益类资产占比为12.3%，较上年下降1.7个百分点，减仓重点为权益型基金、股票、理财产品。

去年底中国太保在偿二代标准下的综合偿付能力充足率为294%，旗下太保寿险和太保产险的综合偿付能力充足率分别为257%和296%，均远高于中国保监会要求的最低水平。

中国太保A股周三收报26.63元，过去一个月累计下跌2.6%。（完）

(发稿 林琦; 审校 乔艳红)

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