中国外长称中方鼓励阿巴建危机防控机制 支持建中阿巴外长会晤机制

路透北京6月25日 - 中国外交部长王毅周六称，中方真诚希望阿富汗和巴基斯坦改善关系，重建互信；作为双方的共同朋友，中方鼓励阿巴尽快建立危机预防和管控机制，妥善处理各种突发事件。

外交部网站新闻稿并援引他在喀布尔与阿富汗总统加尼会面时讲话称，中方支持建立中阿巴外长三方会晤机制，增进各领域对话与合作。

“中方一贯支持‘阿人主导、阿人所有’的和解进程，认为推进和解的任何努力都应尊重阿主权、独立和领土完整。”他表示，中国坚定支持阿富汗国内和解和经济重建进程，中方愿同阿方扩大在“一带一路”框架下的务实合作。

王毅并称，中方欢迎阿政府开启喀布尔进程，支持重启中阿巴美四方协调组，支持激活上海合作组织－阿富汗联络组的工作。

此外，王毅周五在贝鲁特与黎巴嫩外交部长巴西勒共见记者时表示，当前中东难民问题突出，包括黎巴嫩在内的中东国家为接收来自叙利亚等国的难民付出了巨大努力。难民不是移民。在世界各地流离失所的难民还是要回到自己的祖国，重建自己的家园。

“解决中东难民问题，首先需要加快叙利亚问题的政治解决进程，为难民回归创造必要条件。”他说，中国愿同国际社会一道，全力推动热点问题降温，帮助难民接收国提高应对危机能力。 （完）

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