中国外长称中方鼓励阿巴建危机防控机制 支持建中阿巴外长会晤机制

美总统特朗普游说党内议员 争取对共和党医改法案的支持
路透华盛顿6月23日 - 特朗普总统周五致电共和党参议员，欲动员他们支持本党的医保改革方案，同时他也承认，这项立法能否成功通过，命运仅悬于一线之间。
路透北京6月25日 - 中国外交部长王毅周六称，中方真诚希望阿富汗和巴基斯坦改善关系，重建互信；作为双方的共同朋友，中方鼓励阿巴尽快建立危机预防和管控机制，妥善处理各种突发事件。
外交部网站新闻稿并援引他在喀布尔与阿富汗总统加尼会面时讲话称，中方支持建立中阿巴外长三方会晤机制，增进各领域对话与合作。
“中方一贯支持‘阿人主导、阿人所有’的和解进程，认为推进和解的任何努力都应尊重阿主权、独立和领土完整。”他表示，中国坚定支持阿富汗国内和解和经济重建进程，中方愿同阿方扩大在“一带一路”框架下的务实合作。
王毅并称，中方欢迎阿政府开启喀布尔进程，支持重启中阿巴美四方协调组，支持激活上海合作组织－阿富汗联络组的工作。
此外，王毅周五在贝鲁特与黎巴嫩外交部长巴西勒共见记者时表示，当前中东难民问题突出，包括黎巴嫩在内的中东国家为接收来自叙利亚等国的难民付出了巨大努力。难民不是移民。在世界各地流离失所的难民还是要回到自己的祖国，重建自己的家园。
“解决中东难民问题，首先需要加快叙利亚问题的政治解决进程，为难民回归创造必要条件。”他说，中国愿同国际社会一道，全力推动热点问题降温，帮助难民接收国提高应对危机能力。 （完）
欲览详情，请点击 here
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透华盛顿6月23日 - 特朗普总统周五致电共和党参议员，欲动员他们支持本党的医保改革方案，同时他也承认，这项立法能否成功通过，命运仅悬于一线之间。
路透华盛顿6月23日 - 美国众议院预算委员会的民主党议员John Yarmuth周五表示，国会领袖们正在悄然着手两党协议，以在数周内调高美国债务上限，希望藉此阻止9月预算之争时所引发的艰困债务议题。
路透伦敦6月25日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周日称，他“确信”能够与欧盟协商达成一项较好的退欧协定。该协议可能需要大约一两年的过渡安排。