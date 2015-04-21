中国和巴基斯坦推出460亿美元经济走廊计划

中国和巴基斯坦周一在巴基斯坦推出价值460亿美元的能源及基础建设项目计划.中国国家主席习近平出访巴基斯坦，见证中巴两国经济走廊合作协议的签约仪式。该经济走廊串连了巴基斯坦南部濒临阿拉伯海的瓜达尔港与中国新疆地区。这项计划使得美国过去10年来在巴基斯坦的投资相形见绌，同时也是中国为连结中东和欧洲市场而打造陆地和海上“丝路”的一部分。路透