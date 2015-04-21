中国和巴基斯坦推出460亿美元经济走廊计划

奥朗德称法国面临非常高的恐怖主义威胁
法国总统奥朗德周二表示，法国面临非常高的恐怖主义威胁。之前一名法国警官在家门口被一名持刀者杀害，还在家里发现了其伴侣的尸体，“伊斯兰国”的Amaq通讯社称，“伊斯兰国”对此事件负责。奥朗德称，杀害警察事件绝对是一次恐怖袭击。路透
中国和巴基斯坦周一在巴基斯坦推出价值460亿美元的能源及基础建设项目计划。中国国家主席习近平出访巴基斯坦，见证中巴两国经济走廊合作协议的签约仪式。该经济走廊串连了巴基斯坦南部濒临阿拉伯海的瓜达尔港与中国新疆地区。这项计划使得美国过去10年来在巴基斯坦的投资相形见绌，同时也是中国为连结中东和欧洲市场而打造陆地和海上“丝路”的一部分。路透
法国总统奥朗德周二表示，法国面临非常高的恐怖主义威胁。之前一名法国警官在家门口被一名持刀者杀害，还在家里发现了其伴侣的尸体，“伊斯兰国”的Amaq通讯社称，“伊斯兰国”对此事件负责。奥朗德称，杀害警察事件绝对是一次恐怖袭击。路透
中国股市沪综指周一收挫3.2%，创三个半月最大单日跌幅。分析师指出，假日期间海外金融市场避险情绪明显升温，受此影响，今日大盘低开低走，尾盘加速跳水。另外管理层近日再次表态，促进价值投资理念形成，表明有意挤压市场泡沫，对传媒、影视板块等部分高估值品种造成明显压力，今日创业板领跌令场内人气再次受挫。上证A股今日成交1,981亿元人民币，上日为1,771亿元。路透
美国民主党总统参选人希拉里周二宣称赢得民主党总统候选人提名战。希拉里将此视为美国历史的里程碑，称这是美国历史上女性首次成为主要政党的总统候选人。白宫称总统奥巴马已致电希拉里，祝贺她赢得民主党总统候选人提名所需票数。路透