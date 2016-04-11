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时事要闻 | 2016年 4月 11日 星期一 09:04 BJT

中国与巴基斯坦空军举行“雄鹰-V”联合训练

路透上海4月9日 - 中国国防部称，中国空军与巴基斯坦空军将于4月9日至4月30日，在巴基斯坦境内举行代号为“雄鹰-V”的中巴空军联合训练。

中巴两国视彼此为“患难之交”，两国均长期对邻国印度保持戒心，且都寻求希望遏制美国在亚洲的影响力。

中国国防部网站声明称：“中国空军愿扩大与世界各国空军交流合作的范围和领域，共同应对各种挑战与危机。”

（完）

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