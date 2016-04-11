中国与巴基斯坦空军举行“雄鹰-V”联合训练

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透上海4月9日 - 中国国防部称，中国空军与巴基斯坦空军将于4月9日至4月30日，在巴基斯坦境内举行代号为“雄鹰-V”的中巴空军联合训练。
中巴两国视彼此为“患难之交”，两国均长期对邻国印度保持戒心，且都寻求希望遏制美国在亚洲的影响力。
中国国防部网站声明称：“中国空军愿扩大与世界各国空军交流合作的范围和领域，共同应对各种挑战与危机。”
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路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。