中国外交部对中国人质在巴基斯坦被害表示严重关切

路透北京6月9日 - 中国外交部发言人华春莹周五就“在巴基斯坦遭绑架的两名中国人质已被杀害”的报导回应称，已注意到有关报导，并对此表示严重关切。中方坚决反对一切形式的绑架平民行径、反对一切形式的恐怖主义和极端暴力行径。

她在外交部网站发布的此份回应内容中并称，“这段时间，中方一直设法解救这两名遭绑架人质；中方正通过各种途径、包括巴基斯坦方面，了解核实有关情况。

路透稍早援引伊斯兰国（ISIS）组织控制的阿马克新闻社（Amaq news agency）称，该组织杀死了上个月在巴基斯坦西南部的俾路支省绑架的两名中国公民。

新华社此前援引中国驻巴基斯坦大使馆的消息称，两名中国公民5月24日在巴基斯坦西南部俾路支省奎达地区被绑架。中国驻巴使馆当日并称已启动应急机制，并要求巴方尽快查清事实真相并全力解救人质。（完）