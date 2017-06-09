中国外交部对中国人质在巴基斯坦被害表示严重关切

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透北京6月9日 - 中国外交部发言人华春莹周五就“在巴基斯坦遭绑架的两名中国人质已被杀害”的报导回应称，已注意到有关报导，并对此表示严重关切。中方坚决反对一切形式的绑架平民行径、反对一切形式的恐怖主义和极端暴力行径。
她在外交部网站发布的此份回应内容中并称，“这段时间，中方一直设法解救这两名遭绑架人质；中方正通过各种途径、包括巴基斯坦方面，了解核实有关情况。
路透稍早援引伊斯兰国（ISIS）组织控制的阿马克新闻社（Amaq news agency）称，该组织杀死了上个月在巴基斯坦西南部的俾路支省绑架的两名中国公民。
新华社此前援引中国驻巴基斯坦大使馆的消息称，两名中国公民5月24日在巴基斯坦西南部俾路支省奎达地区被绑架。中国驻巴使馆当日并称已启动应急机制，并要求巴方尽快查清事实真相并全力解救人质。（完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。