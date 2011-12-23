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时事要闻 | 2011年 12月 23日 星期五 17:41 BJT

戴秉国开始访问巴基斯坦

路透北京12月23日电---新华社报导称，中国国务委员戴秉国周五抵达巴基斯坦，开始对巴国进行访问。

中国外交部发言人刘为民在例行的新闻发布会上表示，戴秉国将会见巴基斯坦总理吉拉尼以及总统扎尔达里。

刘为民表示，戴秉国此行是为纪念中巴建交60周年，并将中巴关系推到新高。

刘为民表示，双方将商讨两国关系的未来发展，推进各领域务实合作，并就共同关心的问题交换意见。

"中方对中巴关系的发展现状表示满意，对两国友好合作的前景充满信心。"

刘为民未提供戴秉国此行的其他细节。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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