戴秉国开始访问巴基斯坦

韩国确认一乳牛场出现口蹄疫 称疫情不大可能扩散
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
路透北京12月23日电---新华社报导称，中国国务委员戴秉国周五抵达巴基斯坦，开始对巴国进行访问。
中国外交部发言人刘为民在例行的新闻发布会上表示，戴秉国将会见巴基斯坦总理吉拉尼以及总统扎尔达里。
刘为民表示，戴秉国此行是为纪念中巴建交60周年，并将中巴关系推到新高。
刘为民表示，双方将商讨两国关系的未来发展，推进各领域务实合作，并就共同关心的问题交换意见。
"中方对中巴关系的发展现状表示满意，对两国友好合作的前景充满信心。"
刘为民未提供戴秉国此行的其他细节。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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