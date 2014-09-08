中国国家主席习近平推迟对巴基斯坦国事访问

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透上海9月6日 - 中国外交部周六称，鉴于巴基斯坦当前政局，中国政府和巴基斯坦政府一致同意推迟中国国家主席习近平对巴基斯坦的国事访问。
“鉴于巴基斯坦当前政局，中国政府和巴基斯坦政府一致同意推迟习近平主席原计划于本月晚些时候对巴基斯坦进行的国事访问。”中国外交部称。
中国外交部并表示，双方正在通过外交渠道协商习近平尽早访巴的新日期。
自8月中旬以来，巴基斯坦抗议者一直要求总理谢里夫辞职。该国的政治危机起起伏伏，时而缓和，时而又加剧。多数评论人士称，究竟能否通过协商达成解决方案，目前还难以判断。（完）
编译：程芳 发稿：朱淑珍
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