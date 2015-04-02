巴基斯坦购买中国潜艇交易接近成事--FT

巴布亚新几内亚外海发生7.9级强震
路透悉尼1月22日 - 巴布亚新几内亚外海周日发生7.9级地震，引发对数个太平洋群岛发布海啸警报，但之后警报范围缩小到仅涵盖巴布亚新几内亚及邻国所罗门群岛。
路透北京4月2日 - 《金融时报》（FT）周四报导称，巴基斯坦从中国购买8艘潜艇、涉及金额达40-50亿美元的交易接近签约，这可能是中国最大规模的对外军售交易。
报导援引巴基斯坦议会防务委员会的一个听证会称，相关决定已“在原则上”获得了同意。
巴基斯坦《黎明报》（Dawn）周三称，巴方与中方的相关谈判已经进入最后阶段。
路透就此寻求置评，中国国防部和外交部未立即回应。
中巴有着密切的防务关系，中国曾向巴基斯坦出售过大量军事装备。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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