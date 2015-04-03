巴基斯坦官员称总理谢里夫已批准从中国购买潜艇

路透伊斯兰堡/北京4月2日 - 巴基斯坦一位政府官员周四称，巴基斯坦总理谢里夫已批准向中国购买八艘潜艇的交易。协议若签署，可能成为中国最大的海外军售之一。

该官员称，可能在中国国家主席习近平访问巴基斯坦期间签署这宗交易，但交易目前尚未定案。

巴基斯坦方面称习近平将于本月访问巴基斯坦。中国方面称习近平今年将访问巴基斯坦，但未宣布具体时间表。

“总理已批准从中国购买八艘潜艇，以增强巴基斯坦的实力。”前述要求匿名的巴基斯坦官员告诉路透。

但他称，有些最后一刻的工作尚未完成。

他说：“甚至今天，还有官员前往中国，相关工作在继续。这宗交易已酝酿多年。”

该官员称，巴基斯坦在考虑中国的S20型和“元级”柴油电动潜艇。

记者在中国外交部周四例行记者会上问及有关巴基斯坦将从中国购买潜艇的报导，外交部发言人华春莹对此表示：“中国和巴基斯坦是传统友好邻邦，双方保持着正常的军工和军贸合作，有关合作不违反国际条约，符合中国军品出口的一贯原则。”

一位了解谈判情况的巴基斯坦前海军高官对《金融时报》透露，合同金额可能介于40-50亿美元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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