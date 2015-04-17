中国称并未考虑利用亚投行为中巴经济走廊项目融资

路透北京4月17日 - 中国外交部部长助理刘建超周五称，中国不打算利用亚洲基础设施投资银行（AIIB)或者丝路基金为价值460亿美元的中巴经济走廊项目提供融资。

中国国家主席习近平下周对巴基斯坦的访问预计将聚焦中巴经济走廊项目。该项目指从新疆的喀什至巴基斯坦的西南港口城市瓜达尔港的一个规划网络，涵盖公路、铁路与能源项目。

中巴经济走廊将可绕开马六甲海峡，缩短中国的能源进口路程。马六甲海峡在战时可能有被阻断的风险。

刘建超称，该项目将有助于巴基斯坦的经济发展，但他没有透露项目融资细节。

“这些项目的融资我们将会采取多方面的一些措施，双方加强合作，共同为有关项目提供融资支持，”他在吹风会上说道。

“至于你提到的是否将由AIIB或者丝路基金来提供融资支持，目前这些还是在探讨之中或者是在筹建之中，所以目前没有考虑用这些机制或者平台或者金融机构来为这些项目提供融资，”刘建超说道。

“所需要的资金量是相当大的，那么中方也愿意向巴方提供资金支持，”他表示细节将在习近平出访期间公布。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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