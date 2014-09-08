中国国家主席习近平推迟对巴基斯坦国事访问

国际油市：亚洲石脑油需求依旧良好，托克再度大举买入
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海9月6日 - 中国外交部周六称，鉴于巴基斯坦当前政局，中国政府和巴基斯坦政府一致同意推迟中国国家主席习近平对巴基斯坦的国事访问。
“鉴于巴基斯坦当前政局，中国政府和巴基斯坦政府一致同意推迟习近平主席原计划于本月晚些时候对巴基斯坦进行的国事访问。”中国外交部称。
中国外交部并表示，双方正在通过外交渠道协商习近平尽早访巴的新日期。
自8月中旬以来，巴基斯坦抗议者一直要求总理谢里夫辞职。该国的政治危机起起伏伏，时而缓和，时而又加剧。多数评论人士称，究竟能否通过协商达成解决方案，目前还难以判断。（完）
编译：程芳 发稿：朱淑珍
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。