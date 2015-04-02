巴基斯坦购买中国潜艇交易接近成事--FT

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月2日 - 《金融时报》（FT）周四报道称，巴基斯坦从中国购买8艘潜艇、涉及金额达40-50亿美元的交易接近签约，这可能是中国最大规模的对外军售交易。

报道援引巴基斯坦议会防务委员会的一个听证会称，相关决定已“在原则上”获得了同意。

巴基斯坦《黎明报》（Dawn）周三称，巴方与中方的相关谈判已经进入最后阶段。

路透就此寻求置评，中国国防部和外交部未立即回应。