巴基斯坦官员称总理谢里夫已批准从中国购买潜艇

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡/北京4月2日 - 巴基斯坦一位政府官员周四称，巴基斯坦总理谢里夫已批准向中国购买八艘潜艇的交易。协议若签署，可能成为中国最大的海外军售之一。
该官员称，可能在中国国家主席习近平访问巴基斯坦期间签署这宗交易，但交易目前尚未定案。
巴基斯坦方面称习近平将于本月访问巴基斯坦。中国方面称习近平今年将访问巴基斯坦，但未宣布具体时间表。
“总理已批准从中国购买八艘潜艇，以增强巴基斯坦的实力，”前述要求匿名的巴基斯坦官员告诉路透。
但他称，有些最后一刻的工作尚未完成。
他说：“甚至今天，还有官员前往中国，相关工作在继续。这宗交易已酝酿多年。”
该官员称，巴基斯坦在考虑中国的S20型和“元级”柴油电动潜艇。
记者在中国外交部周四例行记者会上问及有关巴基斯坦将从中国购买潜艇的报道，外交部发言人华春莹对此表示：“中国和巴基斯坦是传统友好邻邦，双方保持着正常的军工和军贸合作，有关合作不违反国际条约，符合中国军品出口的一贯原则。”
一位了解谈判情况的巴基斯坦前海军高官对《金融时报》透露，合同金额可能介于40-50亿美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。