巴基斯坦军方高官称印度试图破坏中巴经济走廊项目

巴基斯坦军队总司令谢里夫周二指责印度试图破坏规模460亿美元的“中巴经济走廊”项目。谢里夫称：“我想特别提到印度的情报机构RAW，他们公然破坏巴基斯坦的稳定。”巴基斯坦3月时称在俾路支省逮捕一名涉嫌为RAW工作的印度间谍。俾路支省是“中巴经济走廊”的重要建设地区。路透