中国企业运营的巴基斯坦瓜达尔港扩建工程接近完工

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透巴基斯坦瓜达尔4月12日（记者 Kay Johnson） - 巴基斯坦瓜达尔深水港运营方周二称，港口扩建工程接近完工，明年货物吞吐量料达到100万吨左右。
该港对规模460亿美元的“中国-巴基斯坦经济走廊”项目至关重要。
大多数货物将是运抵的中巴经济走廊相关项目的建筑材料。中巴经济走廊连接中国西部省份与巴基斯坦，货物通过陆路运往瓜达尔港后出口。
中国海外港口控股有限公司董事长、总裁张保中称，港口起重机械基本就位，港口在年底前将投入全面运营。
中国海外港口控股有限公司2013年接管瓜达尔港的运营。扩建后的瓜达尔港拥有三个多功能泊位，水深11.5米。
张保中在瓜达尔市举行的一个会议上表示，预计明年港口货物吞吐量至少为100万吨。
这比今年的货物吞吐量增加100%，但远低于瓜达尔港口管理局期待的每年3-4亿吨。
张保中承认瓜达尔港目前吞吐量非常低，以巴基斯坦政府给予补贴的化肥进口为主，但他预计未来几年情况会迅速改变。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。