中国企业运营的巴基斯坦瓜达尔港扩建工程接近完工

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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路透巴基斯坦瓜达尔4月12日 - 巴基斯坦瓜达尔深水港运营方周二称，港口扩建工程接近完工，明年货物吞吐量料达到100万吨左右。
该港对规模460亿美元的“中国-巴基斯坦经济走廊”项目至关重要。
大多数货物将是运抵的中巴经济走廊相关项目的建筑材料。中巴经济走廊连接中国西部省份与巴基斯坦，货物通过陆路运往瓜达尔港后出口。
中国海外港口控股有限公司董事长、总裁张保中称，港口起重机械基本就位，港口在年底前将投入全面运营。
中国海外港口控股有限公司2013年接管瓜达尔港的运营。扩建后的瓜达尔港拥有三个多功能泊位，水深11.5米。
张保中在瓜达尔市举行的一个会议上表示，预计明年港口货物吞吐量至少为100万吨。
这比今年的货物吞吐量增加100%，但远低于瓜达尔港口管理局期待的每年3-4亿吨。
张保中承认瓜达尔港目前吞吐量非常低，以巴基斯坦政府给予补贴的化肥进口为主，但他预计未来几年情况会迅速改变。(完)
编译 李富强 审校 王凤昌
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