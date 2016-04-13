中国企业运营的巴基斯坦瓜达尔港扩建工程接近完工

路透巴基斯坦瓜达尔4月12日 - 巴基斯坦瓜达尔深水港运营方周二称，港口扩建工程接近完工，明年货物吞吐量料达到100万吨左右。

该港对规模460亿美元的“中国-巴基斯坦经济走廊”项目至关重要。

大多数货物将是运抵的中巴经济走廊相关项目的建筑材料。中巴经济走廊连接中国西部省份与巴基斯坦，货物通过陆路运往瓜达尔港后出口。

中国海外港口控股有限公司董事长、总裁张保中称，港口起重机械基本就位，港口在年底前将投入全面运营。

中国海外港口控股有限公司2013年接管瓜达尔港的运营。扩建后的瓜达尔港拥有三个多功能泊位，水深11.5米。

张保中在瓜达尔市举行的一个会议上表示，预计明年港口货物吞吐量至少为100万吨。

这比今年的货物吞吐量增加100%，但远低于瓜达尔港口管理局期待的每年3-4亿吨。

张保中承认瓜达尔港目前吞吐量非常低，以巴基斯坦政府给予补贴的化肥进口为主，但他预计未来几年情况会迅速改变。(完)